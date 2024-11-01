·
3
meneos
28
clics
Gominolas con droga: la leyenda urbana de los 80 se está haciendo realidad en el nuevo negocio de la marihuana
Los comerciantes pretenden colar estos productos que imitan golosinas avisando de que no son aptos para el consumo humano, una práctica perseguida por la ley.
|
etiquetas
:
gominolas
,
drogas
,
leyenda
,
urbana
,
80
,
realidad
,
negocio
,
marihuana
3
0
0
36
actualidad
6 comentarios
3
0
0
36
#1
luspagnolu
Con este titular, resultaba obligatorio enviar la noticia.
2
K
34
#5
frg
#1
Resulta obligatorio decir donde se consiguen esas "gominolas decorativas"
0
K
12
#4
mente_en_desarrollo
*
Doy fe que era mentira lo de regalar drogas en las puertas de los colegios.
En el mío las cobraban.
1
K
19
#6
oscarcr80
#4
En el mio, solo daban cromos y el album.
0
K
7
#2
Gry
Los fabricantes de cápsulas para lavavajillas también advierten que no son aptas para consumo humano porque pueden ser confundidas con golosinas.
Me pregunto si...
0
K
16
#3
javibaz
avisando de que no son aptos para el consumo humano, una práctica perseguida por la ley.
Me parece bien que se persiga por mentirosos, si son aptos para el consumo humano.
0
K
14
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
