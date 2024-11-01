edición general
Goldman Sachs: la IA está sobrevalorada, es extremadamente cara y poco fiable [EN]

El gigante de las inversiones Goldman Sachs publicó un informe de investigación sobre la viabilidad económica de la IA generativa en el que señala que hay “poco que mostrar” a cambio de la enorme cantidad de dinero gastada en infraestructura de IA generativa y se pregunta “si este gran gasto alguna vez se amortizará en términos de beneficios y rendimientos de la IA”

Ze7eN #2 Ze7eN
De las pocas veces que voy a estar de acuerdo con Goldman Sachs.
#3 omega7767
se masca la tragedia en la bolsa
skaworld #5 skaworld *
Como siempre que surge un avance tecnico, un monton de singermornings entro a vender el oro y el moro con la mala suerte de que otro monton de flipados los creyeron a pies juntillas y pusieron la pasta que haga faltra (que un singermorning siempre te va a pedir toda la que tengas) porque han dado en la diana con lo que todo tipo con pasta quiere oir ¿Y que tal si te invento un cacharro que hace que no tengas que pagar sueldos?

Esos tipos con pasta y pobre conocmiento tecnico han dado un…
#11 Eukherio
#5 Es la habitual carrera de ratas. Se lanzan todos a ver si son los que primero llegan a la meta y se llevan todo el premio y por el camino varios se queman. Lo que no termino de entender es la prisa desmedida que les dio a muchos con esto. Apple llegó tardísimo a la IA, tuvo que cambiar de estrategia y todo, y no le está pasando absolutamente nada.
azathothruna #10 azathothruna
Va a ser un cago de risa que China la haga barata y util.
#6 j-light
Vaya, cuando pierden una carrera tecnológica, resulta que esa tecnología no sirve.
Arkhan #8 Arkhan
El problema está en pretender hacer creer que eso es para todo el mundo y que tenemos que pagar también por esas cosas aunque no las necesitemos.

Veo esto como los avances del 3D en las teles, con la diferencia de que aquí hay metida la suficiente pasta como para que se note bien cuando reviente la burbuja.
Igoroink #7 Igoroink
Son como nosotros! Declararon a continuación.
hazardum #4 hazardum
Los que queden al final, si lo amortizaran, porque se repartirán el pastel, los que se vayan quedando por el camino se llevaran una ostia legendaria.

Aparte hay intereses militares también, pero supongo que esas investigaciones van por otro lado.
Dragstat #9 Dragstat
#4 para las empresas si, pero para los que hayan invertido, como se la pegue el sector a ver cuando se recupera, aunque hayas invertido en una empresa ganadora.
Gry #12 Gry
#4 A los militares les interesan más las IA que pilotan drones que las que generan palabras.
