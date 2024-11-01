Goldman Sachs: la IA está sobrevalorada, es extremadamente cara y poco fiable [EN]

El gigante de las inversiones Goldman Sachs publicó un informe de investigación sobre la viabilidad económica de la IA generativa en el que señala que hay “poco que mostrar” a cambio de la enorme cantidad de dinero gastada en infraestructura de IA generativa y se pregunta “si este gran gasto alguna vez se amortizará en términos de beneficios y rendimientos de la IA”
| etiquetas: golman sachs , ia , informe , sobrevalorada
Esos tipos con pasta y pobre conocmiento tecnico han dado un… » ver todo el comentario
Veo esto como los avances del 3D en las teles, con la diferencia de que aquí hay metida la suficiente pasta como para que se note bien cuando reviente la burbuja.
Aparte hay intereses militares también, pero supongo que esas investigaciones van por otro lado.