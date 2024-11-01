Goldman Sachs: la IA está sobrevalorada, es extremadamente cara y poco fiable [EN]

El gigante de las inversiones Goldman Sachs publicó un informe de investigación sobre la viabilidad económica de la IA generativa en el que señala que hay “poco que mostrar” a cambio de la enorme cantidad de dinero gastada en infraestructura de IA generativa y se pregunta “si este gran gasto alguna vez se amortizará en términos de beneficios y rendimientos de la IA”