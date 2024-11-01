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El Gobierno Vasco zanja que apostar con dinero en centros de mayores es ilegal

El Gobierno Vasco zanja que apostar con dinero en centros de mayores es ilegal

El consejero de Seguridad subraya que jugar al bingo con metálico «está prohibido», pero el Ejecutivo se abre a modificar la normativa. Estas declaraciones, avanzadas ayer por 'eldiario.es', surgen tras la polémica que se desató después de que varios ertzainas se personaran en el hogar del jubilado Bonaparte de Santutxu para advertir que las partidas con metálico no se podían llevar a cabo -jugaban a 20 céntimos el cartón. www.meneame.net/story/local-juego-denuncio-hogar-jubilado-santutxu-bin

| etiquetas: gobierno vasco , apuestas , centros mayores , polemica , bingo , ilegal
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10 comentarios
5 1 0 K 62 Euskadi
Pacofrutos #1 Pacofrutos
Si los ancianos quieren lucrarse que se metan en política.
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#2 Sacapuntas
#1 Correcto. Que se jueguen el postre de la cena.
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devilinside #5 devilinside
#2 O unos cigarrillos, como en el talego
1 K 22
RamonMercader #8 RamonMercader
#1 todo suma, el iva de esos 20 centimos, sumado de todas las residencias, da para un nuevo puesto a alguna sobrina (o la corrupción que se estile por el País Vasco, que allí son muy suyos)
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HeilHynkel #10 HeilHynkel *
Os fijáis en el dedo y no en el problema real. Si se permiten apuestas ahí se puede liar parda.

Hace años me llamó la atención que aquí en Valladolid hay una cosa en semana santa llamado el juego de las chapas (es jugar a cara o cruz con dos monedas) y la normativa decía que solo se puede apostar dinero. Me llamó la atención hasta que me enteré que había gente que se apostaba el coche o incluso la casa.

Si permites el juego ¿donde queda el límite? Solo tenéis que ver la gente enganchada a las tragaperras ... moneda a moneda se va de madre la cosa y no se juegan grandes cantidades.
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tul #4 tul
Apostar sin que Floren pille cacho es ilegal
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#6 Tensk
A veinte céntimos el cartón, cuidado, que igual se van de putas y le suben el precio a algún político por la escasez.
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#3 Leon_Bocanegra *
Que les pongan una casa de juego al lado del centro. Igual que hacen en las cercanías de los colegios.
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poyeur #7 poyeur
También podrían jugar a la ruleta rusa con pastillas, como en Makinavaja ;) www.youtube.com/watch?v=OcMdK6UeW-Q
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Blackat #9 Blackat
Podrian jugar a la ruleta rusa con chupitos homeopaticos...a ver quien termina mas borracho....


Es que es surrealista que estemos hablando de Jubilados , que han dado su vida por este pais....y los tratemos asi...como si fueran delincuentes por que hacen una timba de poker y se juegan 4 euros cada noche...si es que es para flipar.
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menéame