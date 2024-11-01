edición general
Un local de juego denunció al hogar del jubilado de Santutxu por su bingo a 20 céntimos

Un local de juego «cercano» al hogar del jubilado 'Bonaparte' de Santutxu fue el que denunció al centro de mayores por su actividad de bingo con cartones a 20 céntimos, según ha podido saber EL CORREO de fuentes oficiales. Hace dos viernes, tres agentes de la Ertzaintza accedieron al local y comunicaron a los usuarios que estaba prohibido echar la partida con dinero y, que si lo hacían, podían enfrentarse a «multas de hasta 60.000 euros».

10 comentarios
rbrn
Joooooooder, menudos hijos de la gran puta.

guillersk
#2 son un local de juego, lo son por definición

jonolulu
Las casas de apuestas son lo puto peor a todos los niveles

BertoltBrecht
Es quitarle la alegría a unos abuelos… Es para agarrarle del cuelo al del salón de juego o no?

elgranpilaf
#6 Le haría más pupa que nadie entrara

woody_alien
Ahora los abuelos, que tienen mucho tiempo, debería organizar turnos para comprobar los horarios, al incumplimiento de 1 segundo llamada a la policía. Deberían medir las distancias con centros educativos o sanitarios, las medidas anti-incendios, tamaños de puertas y pasillos, estado de los baños, etc, a la menor infracción llamada a la policía. También debería alguno inscribirse en el registro antiludopatía y entrar a echar una partiditas, mientras llaman a la policía. Los locales solo entienden que los sepultes en denuncias.

MoñecoTeDrapo
Para eso pagan impuestos.

fofito
#4 Para que exactamente?

CharlesBrowson
dura lex sed lex


