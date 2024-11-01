Un local de juego denunció al hogar del jubilado de Santutxu por su bingo a 20 céntimos

Un local de juego «cercano» al hogar del jubilado 'Bonaparte' de Santutxu fue el que denunció al centro de mayores por su actividad de bingo con cartones a 20 céntimos, según ha podido saber EL CORREO de fuentes oficiales. Hace dos viernes, tres agentes de la Ertzaintza accedieron al local y comunicaron a los usuarios que estaba prohibido echar la partida con dinero y, que si lo hacían, podían enfrentarse a «multas de hasta 60.000 euros».