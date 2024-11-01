·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6751
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
5297
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4891
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
3907
clics
InfluRatas
4466
clics
Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)
más votadas
540
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
433
InfluRatas
327
Tucker Carlson afirma que Arabia Saudí y Catar detuvieron a agentes del Mossad que planeaban atentados con bombas. (Eng)
588
España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido
601
EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
18
clics
La Ertzaintza prohíbe jugar al bingo con dinero en un hogar del jubilado de Bilbao
Tres agentes fueron al centro ubicado en Santutxu y les alertaron de que se enfrentaban a multas de 60.000 euros, pese a que cada cartón cuesta 20 céntimos
|
etiquetas
:
ludopatía
,
servir y proteger
,
peligro social
7
2
1
K
76
ocio
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
76
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vGeeSiz
atajando los problemas reales en Euskadi, muy buen trabajo, que se enteren esos yayos viciosos
4
K
50
#2
Atusateelpelo
No es noticia. Esta prohibido hacerlo en todos los "hogares del jubilado" de "las Españas" desde hara unos 10 años.
1
K
36
#5
santeloc
#2
correcto... En realidad en todas partes, si se juega con dinero 'en B'... Lo que hay que hacer es cambiar la absurda ley, en lugar de arremeter contra quienes tienen que hacer cumplirla.
Otra cosa es que ellos mismos también tengan que cumplirla... que también... Y que se dediquen a otras cosas más importantes, coño.
0
K
6
#15
Atusateelpelo
*
#5
Que a mi me conste, por familia, hace años les llego una comunicacion oficial para que se dejase de jugar con dinero (usaban monedas de 1 centimo)...y pasaron a jugar con fichas de parchis.
0
K
17
#11
burgerconqueso
Ningun problema en poner casinos y salon de juegos cerca de colegios, institutos.. .pero que los jubilados no se jueguen unos pocos euros en una partidilla que sino no no pagan impuestos.
2
K
29
#9
alfre2
Esperando a que publiquen las nacionalidades de los delincuentes
2
K
27
#4
johel
*
La ley es la ley, tendran que ajustarla para casos como estos. Me pregunto quien se ha chivado.
La otra opcion es hacer como la yakuza y el pachinko; cambias los centimos por fichas en otro local que no tenga nada que ver y permites cambiar las fichas por centimos o por llaveros.
1
K
20
#3
DayOfTheTentacle
Que usen garbanzos... luego ya ...
1
K
20
#6
santeloc
#3
El cambio es muy inestable... jejejej
1
K
9
#10
Pacman
#6
a juego con los jugantes
0
K
19
#12
tul
si quieren apostar florentino tienen que sacar tajada, asi es la ley
0
K
13
#7
Kantinero
*
Toda la pinta de ser un jubilado tocapelotas rencoroso con algunos que lo ha denunciado, en todos los hogares de jubilados de Euskadi se juega al bingo
Por otra parte no me la deja leer
0
K
12
#14
j-light
El estado se está pasando un poco, ¿no?
Droga entrando por la costa, malversación de fondos...ahora, Jugar al bingo con céntimos ¡eso nunca!
0
K
10
#8
CharlesBrowson
Es correcto
0
K
8
#13
juliusK
Peeero se puede seguir apostando en (mucho, mucho) metálico en los juegos de pelota (y en casi todos los deportes tradicionales vascos) que me lo ha dicho Arguiñano, rico, rico, riquísimo al parecer
www.eleconomista.es/economia/noticias/13734415/01/26/monopolio-en-la-p
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Otra cosa es que ellos mismos también tengan que cumplirla... que también... Y que se dediquen a otras cosas más importantes, coño.
La otra opcion es hacer como la yakuza y el pachinko; cambias los centimos por fichas en otro local que no tenga nada que ver y permites cambiar las fichas por centimos o por llaveros.
Por otra parte no me la deja leer
Droga entrando por la costa, malversación de fondos...ahora, Jugar al bingo con céntimos ¡eso nunca!
www.eleconomista.es/economia/noticias/13734415/01/26/monopolio-en-la-p