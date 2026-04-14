El Gobierno valida 65.000 títulos universitarios extranjeros en un año, 30.000 de ellos de médicos

Este martes el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes que ya viven en España y esta tarde la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha ilustrado en rueda de prensa cómo muchos de estos extranjeros van a poder ejercer la profesión que estudiaron en sus países. Por fin, el sistema de convalidación de las carreras, másteres y doctorados cursados en universidades foráneas parece haber dado con la tecla.