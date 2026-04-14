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El Gobierno valida 65.000 títulos universitarios extranjeros en un año, 30.000 de ellos de médicos

El Gobierno valida 65.000 títulos universitarios extranjeros en un año, 30.000 de ellos de médicos

Este martes el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes que ya viven en España y esta tarde la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha ilustrado en rueda de prensa cómo muchos de estos extranjeros van a poder ejercer la profesión que estudiaron en sus países. Por fin, el sistema de convalidación de las carreras, másteres y doctorados cursados en universidades foráneas parece haber dado con la tecla.

| etiquetas: títulos , titulación , carreras , médicos
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Gotsel #9 Gotsel
Espero que convalidar un título de médico en la Universidad Católica de la Conchinchina no sea como convalidar el carnet de conducir de Marruecos cuando, al menos hace unos lustros, éste se podía obtener soltando algo de pasta y sus pruebas de examen eran de risa comparadas con las que se aplican aquí.
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pitercio #10 pitercio
#9 y encima era innecesario, podían conducir con el carnet de la biblioteca, si se lo curraban. Conozco una que incorporó los primeros hologramas iridiscentes.
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#3 Mesopotámico *
Los que formamos nosotros se van... Un plan sun fisuras.
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#12 Meneante56
#3 disfruta lo votado.
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RoterHahn #13 RoterHahn
#8
Vivimos en el capitalismo low cost.
1 K 33
Dragstat #2 Dragstat
Se necesitan muchos médicos, enfermeros, cuidadores y plazas en residencias de ancianos para lo que viene.
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#5 srskiner
#2 pero la administración pasa de ampliar plazas en nuestras universidades. Necesitamos medicos , tenemos chavales de 17 tacos que parecen opositores durante el bachillerato para intentar entrar en medicina y luego convalidamos 30.000 titulos de fuera.
Y no me opongo a la convalidacion, solo uso la cifra como prueba de que el numeronde plazas en medicina no es razonable
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Dragstat #8 Dragstat *
#5 yo también, pero como digo en #6 es cuestión de dinero. El sistema está montado para traer trabajadores de fuera que son todavía más baratos que los españoles. Y se van a necesitar tantos médicos que aunque los intentes formar internamente vas a necesitar extranjeros.
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chewy #15 chewy
#5 eso es muy fácil, se eliminan clases de bellas artes, historia, filosofía y demás carreras que tienen más alumnos que demanda posterior y se amplía medicina para dentro de 10 años el problema empieza a resolverse. Mientras confórmate con Walter Donovan Yupanqui doctor en la universidad de teotihuapalga
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#16 Cuchifrito
#5 Luego el cuello de botella lo tienes en el MIR que no puedes ampliar todo lo que quieras. En las últimas creo que se consiguieron cubrir hasta las plazas de médico de familia, así que parece que se ha ajustado más o menos las plazas de la universidad.
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silvano.jorge #1 silvano.jorge
Validar un título en España es un auténtico calvario que siempre conlleva cursar más asignaturas.
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#4 Edwin.r
#1 algo que me parece razonable. Convalidar del tirón la carrera de medicina de la universidad de Chachapoyas es una locura.
11 K 118
Dragstat #6 Dragstat
#4 para un centro privado no, lo que necesita es alguien que pueda ejercer. Y siendo de Chachapoyas renta mucho más que siendo uno de la Universidad de Navarra.
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Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#1 solo faltaba.
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#7 Toponotomalasuerte
Los apólogos de la privada! Suerte!!! Entre los que no tienen ni el mir, y los de título pagado del continente americano, ahora la sanidad si es de calidad!!!! Somos subnormales!!! Y el PP mayoría absoluta.... Increíble.
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menéame