El Gobierno señala a Ayuso por no responder a su llamada para informar sobre el dispositivo de Tenerife

La tensión política alrededor del operativo sanitario del MV Hondius continúa creciendo después de que el Gobierno central denunciara este domingo que no logró contactar con Isabel Díaz Ayuso para informarle sobre el traslado de los pasajeros españoles procedentes del crucero afectado por un brote de hantavirus. “No hemos podido contactar con Ayuso”, ha afirmado durante una comparecencia relacionada con el dispositivo sanitario desplegado en Tenerife.