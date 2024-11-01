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El Gobierno señala a Ayuso por no responder a su llamada para informar sobre el dispositivo de Tenerife

El Gobierno señala a Ayuso por no responder a su llamada para informar sobre el dispositivo de Tenerife

La tensión política alrededor del operativo sanitario del MV Hondius continúa creciendo después de que el Gobierno central denunciara este domingo que no logró contactar con Isabel Díaz Ayuso para informarle sobre el traslado de los pasajeros españoles procedentes del crucero afectado por un brote de hantavirus. “No hemos podido contactar con Ayuso”, ha afirmado durante una comparecencia relacionada con el dispositivo sanitario desplegado en Tenerife.

| etiquetas: gobierno , ayuso , no responder llamada , informar
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4 comentarios
7 1 1 K 70 actualidad
nereira #3 nereira
Que llamen a MAR que es el que manda
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manzitor #2 manzitor
En un contexto de blanco o negro, toda la publi que le den a esta mujer, afianza a sus devotos. Fuera de esto, la noticia es una tomadura de pelo. Un gobierno sabe bien cómo contactar con otro cuando hace falta
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woody_alien #4 woody_alien
Es que si os coge el teléfono no podrá decir mañana que el gobierno no habló con ella para informarla y puto Perro Sanxe.
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#1 kaos_subversivo
Sale mas rentable hablar con una ouija que con ayuso
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menéame