El Gobierno revela que las eléctricas cobraron 600 millones en 2024 por el control de tensión que falló en el apagón

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha explicado este jueves en el Senado que las eléctricas cobraron 600 millones de euros el año pasado por prestar el servicio de control de tensión que falló en el apagón del pasado 28 de abril, según los informes del Gobierno, de Red Eléctrica (REE) y de los expertos europeos. “Quien tenía que proporcionar control dinámico de tensión, la generación convencional con gas natural y nuclear”, no cumplió lo que “se esperaba de ellos”.

comentarios
#1 alkalin
El control eléctrico ha de ser público.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Y lo es, lo hace REE.
Pero si para el día del apagon sólo programa 9 grupos para el control dinámico de tensión, no pueden hacer milagros. Cuando lo normal era tener más de 20 grupos.
Por eso ahora hay casi 30.

Y lo peor fue el mal reparto por zonas  media
#10 alkalin
#7 No hace falta que recuerde que la privatizó el del bigote.

Su función no es hacer milagros, su función es ser el árbitro.
sotillo #8 sotillo
#1 El que pueda hacer que haga, no contaron con que la gente se fuera de cañas
Andreham #9 Andreham
#1 Se tiraron ciertos usuarios gritando constantemente "LA PRESIDENTA ES DEL ESTADO" un par de semanas hasta que se agotaron las noticias.
#11 alkalin
#9 Son los mismos que decían que era culpa del estado central lo de la Dana.

Palabras necias, oídos sordos.
cocolisto #3 cocolisto
Se lo llevan muerto y encima se va la luz.¿Devolverán los 600 del producto de la estafa.
sorrillo #4 sorrillo *
La nuclear cuando está generando electricidad ofrece ese control por su mera presencia.

Las nucleares que no estaban generando electricidad es por que durante Semana Santa no les fue rentable operar y REE no consideró necesario que lo hicieran compensándoles por estar operando por razones técnicas. Hicieron esa parada y para cuando el apagón aún no habían encendido todas, si no recuerdo mal estaban la mitad (alguna con parada por recarga).
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
Sensacionalista, no indica que en 2024 se programaban más de 24 grupos al día, y el día del apagon sólo había programados 9.
#4 Pequeño detalle que siempre se omite.

“desde luego al ministerio no le llegó que hubiera un incumplimiento y mucho menos generalizado de las obligaciones de control de tensión”
#12 eldelcerro
El negocio es cobrar lo que no haces, cobrar lo que haces no tiene mérito, solo faltaba.
enochmm #2 enochmm
La noticia archivada en archive.today/NAlFo
#5 Aas59
La mafia siciliana, son unos aficionados al lado de esta cuadrilla.
