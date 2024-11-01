El Gobierno revela que las eléctricas cobraron 600 millones en 2024 por el control de tensión que falló en el apagón

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha explicado este jueves en el Senado que las eléctricas cobraron 600 millones de euros el año pasado por prestar el servicio de control de tensión que falló en el apagón del pasado 28 de abril, según los informes del Gobierno, de Red Eléctrica (REE) y de los expertos europeos. “Quien tenía que proporcionar control dinámico de tensión, la generación convencional con gas natural y nuclear”, no cumplió lo que “se esperaba de ellos”.