El Gobierno revela que las eléctricas cobraron 600 millones en 2024 por el control de tensión que falló en el apagón

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha explicado este jueves en el Senado que las eléctricas cobraron 600 millones de euros el año pasado por prestar el servicio de control de tensión que falló en el apagón del pasado 28 de abril, según los informes del Gobierno, de Red Eléctrica (REE) y de los expertos europeos. “Quien tenía que proporcionar control dinámico de tensión, la generación convencional con gas natural y nuclear”, no cumplió lo que “se esperaba de ellos”.
Pero si para el día del apagon sólo programa 9 grupos para el control dinámico de tensión, no pueden hacer milagros. Cuando lo normal era tener más de 20 grupos.
Por eso ahora hay casi 30.
Y lo peor fue el mal reparto por zonas
Su función no es hacer milagros, su función es ser el árbitro.
Palabras necias, oídos sordos.
Las nucleares que no estaban generando electricidad es por que durante Semana Santa no les fue rentable operar y REE no consideró necesario que lo hicieran compensándoles por estar operando por razones técnicas. Hicieron esa parada y para cuando el apagón aún no habían encendido todas, si no recuerdo mal estaban la mitad (alguna con parada por recarga).
#4 Pequeño detalle que siempre se omite.
“desde luego al ministerio no le llegó que hubiera un incumplimiento y mucho menos generalizado de las obligaciones de control de tensión”