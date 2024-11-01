El Gobierno quiere bajar el límite de velocidad en algunas carreteras españolas, y la razón es la falta de mantenimiento de las carreteras

Puede que haya cambios muy pronto en nuestras carreteras. No es ningún secreto que las vías en España no están en su mejor momento, y desde el Gobierno quieren mejorar esta situación. Ya vimos cómo desde el Estado han destinado dinero para solucionarlas, pero parece que no el suficiente. En estos momentos están planteándose llevar a cabo una nueva medida que consiste en reducir los límites de velocidad. El problema principal por el que se toman estas medidas es la falta de mantenimiento y el pobre estado de las carreteras de nuestro país.