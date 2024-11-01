El Gobierno quiere bajar el límite de velocidad en algunas carreteras españolas, y la razón es la falta de mantenimiento de las carreteras

Puede que haya cambios muy pronto en nuestras carreteras. No es ningún secreto que las vías en España no están en su mejor momento, y desde el Gobierno quieren mejorar esta situación. Ya vimos cómo desde el Estado han destinado dinero para solucionarlas, pero parece que no el suficiente. En estos momentos están planteándose llevar a cabo una nueva medida que consiste en reducir los límites de velocidad. El problema principal por el que se toman estas medidas es la falta de mantenimiento y el pobre estado de las carreteras de nuestro país.
También por algún motivo el paso en la AP-7 entre salir de Valencia y entrar en Cuenca (poco después de la font de la figuera creo que es) tiene un segmento pequeño que es en plan volver a una carretera de 1950, está reventadísimo el suelo por algún motivo, de hecho casi que no se puede ir por el carril derecho de lo mal que está.
Como dice #2, en teoría con sólo el IVTM e hidrocarburos debería de estar pagado todo el mantenimiento sobradísimo.
A ver qué pasa luego con los coches eléctricos que parecen estar optimizados sólo para circular hasta 120km/h. A partir de ahí, los datos de autonomía/consumo que dan no valen...
cc: #7
Que por otro lado es a la velocidad que debería estar todo el mundo.
Si, esas CCAA gobernadas por los pseudoespañoles de derechas...
Y sacamos una pasta, cambiando las señales de tráfico.