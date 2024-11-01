edición general
El Gobierno quiere bajar el límite de velocidad en algunas carreteras españolas, y la razón es la falta de mantenimiento de las carreteras

Puede que haya cambios muy pronto en nuestras carreteras. No es ningún secreto que las vías en España no están en su mejor momento, y desde el Gobierno quieren mejorar esta situación. Ya vimos cómo desde el Estado han destinado dinero para solucionarlas, pero parece que no el suficiente. En estos momentos están planteándose llevar a cabo una nueva medida que consiste en reducir los límites de velocidad. El problema principal por el que se toman estas medidas es la falta de mantenimiento y el pobre estado de las carreteras de nuestro país.

#2 T3rr0rz0n3
Y el impuesto a IVTM que era para esto? Y el impuesto a hidrocarburos, que era también para esto? y el de matriculación, que también era para esto?
Andreham #10 Andreham *
#5 Pasar de una CV a una RM es como pasar de conducir en una ciudad que está en campaña electoral a una pedanía llena de extranjeros y casas VPO de los años de Franco.

También por algún motivo el paso en la AP-7 entre salir de Valencia y entrar en Cuenca (poco después de la font de la figuera creo que es) tiene un segmento pequeño que es en plan volver a una carretera de 1950, está reventadísimo el suelo por algún motivo, de hecho casi que no se puede ir por el carril derecho de lo mal que está.

Como dice #2, en teoría con sólo el IVTM e hidrocarburos debería de estar pagado todo el mantenimiento sobradísimo.
FunFrock #12 FunFrock
Espero q venga pronto un gobierno de izquierdas que piense en la vida de los ciudadanos y no de enriquecerse
calde #1 calde
También la iban a subir en autopista, no? Estaban haciendo pruebas....

A ver qué pasa luego con los coches eléctricos que parecen estar optimizados sólo para circular hasta 120km/h. A partir de ahí, los datos de autonomía/consumo que dan no valen...
#7 MADMax2
#1 pues como en los demás...
calde #14 calde *
#13 No, no es así. Mira algo de cómo funcionan los motores. Su curva de par es recta hasta cierta velocidad (aprox 100 km/h, varía según el modelo), luego baja. Eso es porque pierde eficiencia, los imanes se saturan. Y esa es parte de la explicación de por qué se suelen meter motores con tanta potencia (además de porque hay que mover más peso), porque a alta velociad, decae.

cc: #7
sorrillo #16 sorrillo
#14 Si eso fuera cierto se resuelve añadiendo marchas.
Priorat #13 Priorat *
#1 Los coches eléctricos están optimizados para ir a la velocidad que toca. En España voy a 120km/h y en Francia voy a 130km/h y ya está. No pasa nada.

Que por otro lado es a la velocidad que debería estar todo el mundo.
sorrillo #15 sorrillo
#13 No hay ninguna necesidad de ir a la velocidad máxima permitida.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Las que están en un estado más penoso, casualidades de la vida, son las que dependen de las CCAA...

Si, esas CCAA gobernadas por los pseudoespañoles de derechas...
#9 woke *
#5 Madrid? es de las mejores
josde #11 josde
En las carreteras dependientes del estado veo muchas veces gente trabajando reponiendo quita miedos, corrigiendo fallos y reparándolas con maquinaria, en las de la comunidad he visto alguna vez que trabajan reparando con un cubo de grava y encima le echan alquitrán y tierra para tapar algún socavón
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Que no se preocupen. Al precio que se va a poner la gasolina/gasoil no va a usar el coche ni dios.
#4 SpeakerBR
En Sevilla, la SE-20, la Supernorte, hara un año le bajaron el límite de 80 KM/h a 50. Hace unos pocos días le han quitado un carril por cada sentido. De 2 a 1.
alfema #3 alfema
Que se saquen una nueva señalización de peligro, baches, calzada en mal estado o sin mantenimiento, velocidad recomendada X.
jolucas #8 jolucas
Bajamos la velocidad de las carreteras españolas, por ende recaudamos más por sanciones.

Y sacamos una pasta, cambiando las señales de tráfico.
