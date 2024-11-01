edición general
El Gobierno plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades: “Este modelo es más solidario que el actual”

La cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y el IVA, del 50 al 56,5%, pero la ministra de Hacienda sostiene que “en la medida en la que la recaudación aumenta por la cesión de más tributos, la solidaridad territorial también aumenta”. El nuevo modelo supondría una financiación autonómica de 224.507 millones de euros en 2027.La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el nuevo sistema de financiación autonómica que aumentará los recursos que recibirán los territorios en unos 21.000 millones de euros, según los.

Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Quirón y Rivera están dando palmas con las orejas.
Febrero2034 #2 Febrero2034
¿cuanto dinero va a dejar de tener las Comunidades menos ricas para darle más dinero a Cataluña?
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Todas van a recibir mucha pasta si se aprueba,
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Todo dinero y competencia cedida a las CCAA será mal gestionado por éstas.
