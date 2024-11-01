edición general
19 meneos
21 clics
El Gobierno de España lanza una campaña contra las cajas de botín en videojuegos: 'Pueden generar adicción'

El Gobierno de España lanza una campaña contra las cajas de botín en videojuegos: 'Pueden generar adicción'

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, dirigido por Pablo Bustinduy, ha lanzado una campaña institucional para advertir sobre los riesgos de las llamadas "cajas de botín" o loot boxes, un sistema muy extendido en los videojuegos que, según distintos estudios, puede fomentar comportamientos adictivos. Bajo el lema «Menos Loot Boxes, más real gamers», la iniciativa busca sensibilizar a jóvenes y familias sobre los efectos psicológicos de estas mecánicas y su semejanza con las apuestas.

| etiquetas: loot , boxes , ludopatía , cajas , botín
14 5 0 K 173 Videojuegos
14 comentarios
14 5 0 K 173 Videojuegos
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
En breve, campaña de la fatxasfera a favor del juego y las apuestas.
6 K 83
#5 Khanbaliq
#1 Si, con cosas como la de la foto, no hace falta campaña

Hay 10 metros entre un instituto y un salón de apuestas, en Córdoba.  media
1 K 15
este_no_es_eltraba #13 este_no_es_eltraba
#5 es incluso peor, ahora cualquier bar tiene una maquina de apuestas....
0 K 8
#9 Suleiman
#1 Quién me tiene que decir a mí, que tengo que hacer con las loot boxes. Si quiero gastar dinero lo haré, un gobierno social comunista, bolivariano y chavista no me tiene que decir en qué gastar mi dinero.:troll:
1 K 33
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#9

Yo siempre les contesto: un tonto y su dinero nunca está mucho tiempo juntos.
1 K 27
TonyStark #3 TonyStark *
"pueden"? xD

A ver, los comentarios de arriba están para echarse unas risas, vale. Pero lo serio es que las loot boxes son otro truco más para engancharte. Dopamina, luces, premios aleatorios... igualito que el scroll infinito, todo pensado para que no sueltes el mando ni el móvil.

La campaña está bien, no digo que no. Pero si no meten mano con leyes claras, esto se queda en postureo. Los chavales siguen cayendo, y las empresas siguen cobrando. Concienciar está guay, pero sin regulación, es como poner un cartel de “no correr” en una pista de carreras
3 K 29
Cehona #7 Cehona
#3 Ya existe regulación para las casas de apuestas y ahí siguen. Muchas en el limbo judicial.
0 K 15
NotVizzini #10 NotVizzini *
#3 Yo diria que es un poco falso dilema:

Se debe concienciar y a la vez legislar(y vigilar)...
0 K 9
ronko #8 ronko
Como mínimo, streamer en twitch o youtuber que haga directo con esto, que al menos esté obligado a activar el +18 en el directo.
1 K 20
#6 arreglenenlacemagico
no compreis cajas botin chavales , robar a vuestra padre la tarjeta y comprar el cuchillo del CS que tanto queriais por 3000 euros :troll:
0 K 7
hazardum #12 hazardum *
Las loot boxes no deberían existir en los video juegos, no aportan nada, es solo intentar sacar dinero a la gente de formas sibilinas y poco claras, no es ese el espiritu que tienen que tener los videojuegos, así que directamente deberían estar prohibidas.

Todo lo que este en un videojuego, debería poderse conseguir jugando, y si se quiere añadir skins, DLCs y demás de pago, que tengan el precio que deban tener tal cual, directo y sin tonterias.
0 K 7
Andreham #4 Andreham
¿Y por qué no las hace ilegales? Holanda hizo una ley bastante restrictiva.
0 K 7
Ovlak #11 Ovlak
#4 Yo también las haría ilegales, no aportan nada más que dinero a las arcas de las empresas explotando conductas adictivas. Pero reconozco que el enfoque punitivo o abolicionista no tiene por qué ser el único valido ante una conducta indeseable, también existe el educativo.
1 K 18
#2 beltraneja
y los paquetes de cromos.
2 K 2

menéame