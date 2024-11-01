El Gobierno de España lanza una campaña contra las cajas de botín en videojuegos: 'Pueden generar adicción'

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, dirigido por Pablo Bustinduy, ha lanzado una campaña institucional para advertir sobre los riesgos de las llamadas "cajas de botín" o loot boxes, un sistema muy extendido en los videojuegos que, según distintos estudios, puede fomentar comportamientos adictivos. Bajo el lema «Menos Loot Boxes, más real gamers», la iniciativa busca sensibilizar a jóvenes y familias sobre los efectos psicológicos de estas mecánicas y su semejanza con las apuestas.