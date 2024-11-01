El Gobierno de España lanza una campaña contra las cajas de botín en videojuegos: 'Pueden generar adicción'

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, dirigido por Pablo Bustinduy, ha lanzado una campaña institucional para advertir sobre los riesgos de las llamadas "cajas de botín" o loot boxes, un sistema muy extendido en los videojuegos que, según distintos estudios, puede fomentar comportamientos adictivos. Bajo el lema «Menos Loot Boxes, más real gamers», la iniciativa busca sensibilizar a jóvenes y familias sobre los efectos psicológicos de estas mecánicas y su semejanza con las apuestas.
Hay 10 metros entre un instituto y un salón de apuestas, en Córdoba.
Yo siempre les contesto: un tonto y su dinero nunca está mucho tiempo juntos.
A ver, los comentarios de arriba están para echarse unas risas, vale. Pero lo serio es que las loot boxes son otro truco más para engancharte. Dopamina, luces, premios aleatorios... igualito que el scroll infinito, todo pensado para que no sueltes el mando ni el móvil.
La campaña está bien, no digo que no. Pero si no meten mano con leyes claras, esto se queda en postureo. Los chavales siguen cayendo, y las empresas siguen cobrando. Concienciar está guay, pero sin regulación, es como poner un cartel de “no correr” en una pista de carreras
Se debe concienciar y a la vez legislar(y vigilar)...
Todo lo que este en un videojuego, debería poderse conseguir jugando, y si se quiere añadir skins, DLCs y demás de pago, que tengan el precio que deban tener tal cual, directo y sin tonterias.