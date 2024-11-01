El Gobierno cubrirá a los propietarios frente a los impagos del alquiler de menores de 35 años y familias vulnerables

El Gobierno pondrá en marcha una cobertura ante los impagos de los contratos del alquiler, que también incluirá los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos. Para poder acogerse a estas ayudas, los propietarios deberán tener firmado un contrato de arrendamiento con menores de 35 años o personas vulnerables, cobrar una renta que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval del alquiler.