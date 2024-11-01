El Gobierno cubrirá a los propietarios frente a los impagos del alquiler de menores de 35 años y familias vulnerables

El Gobierno pondrá en marcha una cobertura ante los impagos de los contratos del alquiler, que también incluirá los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos. Para poder acogerse a estas ayudas, los propietarios deberán tener firmado un contrato de arrendamiento con menores de 35 años o personas vulnerables, cobrar una renta que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval del alquiler.
| etiquetas: gobierno. alquiler , impago , cobertura
Espero que filtren bien. Esto se puede convertir en un coladero.
Raro que no digan familias en situación de vulnerabilidad, o aún mejor agrupaciones de personas en situación de posible vulnerabilidad
No me había fijado que contestaba a alguien que tiene en ignore a medio Menéame
Parche ideológico inutil.
Viendo vuestros comentarios llego a la conclusión que hay que eliminar el seguro de desempleo, la cobertura de bajas de enfermedad, los permisos de paternidad, etc.
En todos estos casos hay la posibilidad de que haya picaresca y se produzcan cobros indebidos, por lo tanto, según vuestro razonamiento, lo mejor es que no existan.
Tampoco mola eso de unos sí y otros no; los de 50 tacos están jodidos.