edición general
13 meneos
23 clics

El Gobierno cubrirá a los propietarios frente a los impagos del alquiler de menores de 35 años y familias vulnerables

El Gobierno pondrá en marcha una cobertura ante los impagos de los contratos del alquiler, que también incluirá los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos. Para poder acogerse a estas ayudas, los propietarios deberán tener firmado un contrato de arrendamiento con menores de 35 años o personas vulnerables, cobrar una renta que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval del alquiler.

| etiquetas: gobierno. alquiler , impago , cobertura
11 2 0 K 120 actualidad
15 comentarios
11 2 0 K 120 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Barriales *
Madre mía.
Espero que filtren bien. Esto se puede convertir en un coladero.
7 K 93
asola33 #3 asola33
#1 coladero o pagarán tarde o muy tarde y mal...
1 K 19
#5 EISev
#1 estilo alquilar a alguien de confianza en negro mientras lo alquilas sobre el papel a un testaferro insolvente y cobras del estado y del inquilino real
3 K 38
#13 Leon_Bocanegra
Ostia, todo el mundo pidiendo que sea el estado el que se haga cargo de los alquileres de las familias vulnerables, que es súper injusto que sea el dueño del piso el que lo haga. Y ahora van a ser todos pegas a esto tb.
2 K 28
#10 tierramar *
Trampa: ¿A cuantos menores de 35 y familias vulnerables les alquilan un piso?
0 K 20
Graffin #14 Graffin
#10 Precisamente, así matas dos pájaros de un tiro. Esos colectivos vulnerables tienen más opciones y el casero está más protegido.
0 K 9
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver como se implementa...pero.tengo poca fe.
0 K 12
#8 EISev *
#_6 y que una familia puede pasar de ser vulnerable a no vulnerable de un momento a otro.

Raro que no digan familias en situación de vulnerabilidad, o aún mejor agrupaciones de personas en situación de posible vulnerabilidad :professor:

No me había fijado que contestaba a alguien que tiene en ignore a medio Menéame
0 K 12
Kantinero #12 Kantinero
Ya veo de entrada a los caseros subiendo el precio del alquiler y a los inquilinos adquiriendo pisos de alquiler por encima de sus posibilidades
0 K 12
ansiet #15 ansiet *
No he podido evitar recordar el "plan Ñ" de Zapatero ... Al tiempo.
Parche ideológico inutil.
0 K 10
Pepepaco #7 Pepepaco
1# 2# 3# 4# 5#
Viendo vuestros comentarios llego a la conclusión que hay que eliminar el seguro de desempleo, la cobertura de bajas de enfermedad, los permisos de paternidad, etc.
En todos estos casos hay la posibilidad de que haya picaresca y se produzcan cobros indebidos, por lo tanto, según vuestro razonamiento, lo mejor es que no existan.
0 K 10
#9 EISev
#7 al revés, lo que entiendo yo (al menos el mío ) es que ojalá esté bien redactada la ley para que no esté la puerta abierta al fraude desde el minuto 1
1 K 22
#11 pirat
Para eso mejor que se encarguen directamente del alquiler.
Tampoco mola eso de unos sí y otros no; los de 50 tacos están jodidos.
0 K 9
#6 BoosterFelix
¿He leído "familias vulnerables"? ¿eso no es aporofobia?
0 K 8
#4 Mesopotámico
Vamos de efecto cobra en efecto cobra
0 K 6

menéame