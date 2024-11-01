edición general
2 meneos
2 clics
El Gobierno de Ayuso votó a favor del registro de objetores al aborto que ahora boicotea

El Gobierno de Ayuso votó a favor del registro de objetores al aborto que ahora boicotea

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado diciembre un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad, confirman desde el Ministerio de Sanidad. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , aborto , objetores
2 0 0 K 36 politica
1 comentarios
2 0 0 K 36 politica

menéame