El Gobierno de Ayuso patrocina una escuela de tauromaquia: "Que nuestros niños conozcan la cultura de España"

“para que nuestros niños conozcan la cultura de España”, ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo. Ha visitado el recinto, donde, en una pequeña plaza, le esperaban 11 de los cerca de 100 alumnos que aprenden a torear en la Escuela Yuyo, uno de los espacios en los que invertirá la CAM que, además, fue creada por un organismo dependiente del Gobierno de Ayuso. Esta inversión se justifica por que “está teniendo un aluvión de peticiones de chavales que quieren ser toreros”, y por tanto, añade: “No nos podemos quedar atrás”

javibaz #1 javibaz
Esa cultura que quieren enseñar a los niños, es más francesa o griega que española.
Aergon #2 Aergon *
Mucha cultura de la tortura menos a la que sometieron unos Españoles a otros. De esa no quiere que se sepa nada.
tul #8 tul
#2 sobre esa solo comentan en privado para alabarla y echarla de menos
#3 concentrado
Está tardando en recuperar el NO-DO en los cines.
Macadam #9 Macadam
#3 Ya tenemos TeleMandril, en technicoló
#5 rekus
Qué cultura y qué España?
Dene #11 Dene
En las universidades públicas estarán encantados de que el dinero que no les llega sirva para "la cultura"
Arzak_ #7 Arzak_
Imponiendo la ideología medieval
devilinside #12 devilinside
Más Vitorinos y menos Cervantes. Eso es cultura, cubazuelanos de mierda
Furiano.46 #4 Furiano.46
Cómo alguien así, con estas ideas se le puede dejar hablar en público
#6 sliana
No me representa, ni ella ni esa cultura
hazardum #10 hazardum
Cultura que solo debe estar en el pasado como curiosidad histórica, como los circos romanos, peleas de gladiadores, tirar cabras por el campanario, arrancar cabezas de gallinas, etc....

No se le puede enseñar a los niños que esta bien torturar y matar animales por diversion.
sleep_timer #13 sleep_timer
Cuando crees que la vacaburra esa no puede ser mas chabacana, paleta y retrógrada, te sorprende con algo.
