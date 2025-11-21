El Gobierno aprueba una orden para incluir en la factura de la luz el sobrecoste de la 'operación reforzada' de REE

El coste de 'levantar' la red tras el apagón podría superar los 75 millones y el 'plan reforzado' de REE ya suma 756 millones. El Gobierno acaba de aprobar la Orden TED/1318/2025 donde se pide a la CNMC incluir regularizar el sobre coste de la 'operación reforzada' de REE (Red Eléctrica) tras el apagón del pasado 28 de abril, incluyéndolo en los peajes de la factura de la luz.
Y cómo no, con la inestimable colaboración del periódico de Pedro J. Ramírez!
Bieeeeeennnn!!!!!
#3
El coste del «seguro antiapagones» se multiplicó por siete antes del fundido a negro de abril
Joder con el gobierno más progresista de la historia
Aquí tienes el BOE con la publicación de la Orden TED/1318/2025
@eirene ¿se va hacer algo contra los que votan bulo cuando está hasta publicado en el BOE?
Además en el cuerpo de la noticia dice que se "se valorará la posibilidad", contradiciendo el titular.
Así que como mínimo es sensacionalista.
Y así con todo lo que haga feo el perro…
No es definitivo, puesto que son ' prioridades estratégicas' para la CNMC, que entiendo que es la encargada de la regulación, pero está bastante más claro que eso:
5. Se valorará la posibilidad de financiar con cargo a los peajes de las redes eléctricas, considerándolos como un coste más de la red, el coste de aquellos servicios de ajuste del sistema, como las restricciones técnicas, que son derivados de la insuficiencia de las redes actuales e impiden aplicar, sin modificaciones, los resultados de los distintos segmentos del mercado eléctrico, analizando cuidadosamente el impacto de esta medida sobre los peajes y evitando un incremento excesivo en la factura de los consumidores domésticos.