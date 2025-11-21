El Gobierno aprueba una orden para incluir en la factura de la luz el sobrecoste de la 'operación reforzada' de REE

El coste de 'levantar' la red tras el apagón podría superar los 75 millones y el 'plan reforzado' de REE ya suma 756 millones. El Gobierno acaba de aprobar la Orden TED/1318/2025 donde se pide a la CNMC incluir regularizar el sobre coste de la 'operación reforzada' de REE (Red Eléctrica) tras el apagón del pasado 28 de abril, incluyéndolo en los peajes de la factura de la luz.