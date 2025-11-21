edición general
21 meneos
27 clics
El Gobierno aprueba una orden para incluir en la factura de la luz el sobrecoste de la 'operación reforzada' de REE

El Gobierno aprueba una orden para incluir en la factura de la luz el sobrecoste de la 'operación reforzada' de REE

El coste de 'levantar' la red tras el apagón podría superar los 75 millones y el 'plan reforzado' de REE ya suma 756 millones. El Gobierno acaba de aprobar la Orden TED/1318/2025 donde se pide a la CNMC incluir regularizar el sobre coste de la 'operación reforzada' de REE (Red Eléctrica) tras el apagón del pasado 28 de abril, incluyéndolo en los peajes de la factura de la luz.

| etiquetas: miteco , operación reforzada , ree , factura luz , cnmc
17 4 3 K 90 actualidad
22 comentarios
17 4 3 K 90 actualidad
Comentarios destacados:      
ipanies #3 ipanies
Ya sabemos quién va a pagar lo del apagón aquel olvidado que paró España un día de gratis...
7 K 88
ChatGPT #4 ChatGPT *
#3 te falla el tiempo verbal. Ya lo sabíamos desde el minuto uno. Esto solo lo hace legal xD
4 K 46
ipanies #7 ipanies
#5 #4 Es muy curioso como se tiran los trastos a la cabeza por chorradas que les importa a ellos y sus putas madres y en esto ni PP ni Vox le reprochan nada al gobierno... Más que curioso es una puta vergüenza, pero ya me entendéis ¬¬
3 K 45
Deviance #13 Deviance *
#7 el psoe, junts , PNV and company tampoco es que se opongan demasiado que digamos.... como se nota a que puestos quieren optar algunos .... lo que te digo compadre, estos están a lo que están. Lo digo porque más que nada cuando se propuso subir el impuesto a los beneficios de energéticas estaban todos estos que digo yo, mas los que dices tu estaban muy, pero que muy de acuerdo en que .......... NO
1 K 23
Deviance #5 Deviance
#3 Las compañías eléctricas, que cosas dices ........ asesorados por Aznarín y Felipón ..... :roll: <:(
1 K 28
calde #17 calde *
#1 Venga! Fiesta de cinismo hoy con la electricidad! Tenemos la energía más barata de europa (o casi), pero nos vamos a quejar de tener que pagar un poquito más!

Y cómo no, con la inestimable colaboración del periódico de Pedro J. Ramírez!

Bieeeeeennnn!!!!!

:palm:

#3
0 K 12
enochmm #9 enochmm
¿Entonces no lo van a pagar las centrales con control dinámico de tensión que estaban siendo retribuidas para ello aunque no lo hicieron? :wall:
3 K 44
capitan__nemo #14 capitan__nemo
Pensaba que era un "seguro antiapagones" y entonces pagaba el seguro.

El coste del «seguro antiapagones» se multiplicó por siete antes del fundido a negro de abril
www.meneame.net/story/coste-seguro-antiapagones-multiplico-siete-antes
1 K 32
ixo #11 ixo
¿Quién dice que el PSOE no es socialista? Están socializando costes.

:pagafantas: :pagafantas: :pagafantas:
2 K 32
ChatGPT #2 ChatGPT
Acá damos pagando más? Todos? No solo los ricos?

Joder con el gobierno más progresista de la historia
1 K 25
nemeame #6 nemeame
No hay problema, los ciudadanos pagaremos con gusto para que no tengan que hacerlo las pobres multinacionales eléctricas y puedan seguir facturando millones mientras les importa una puta mierda dejar un país entero a oscuras
2 K 25
#1 mancebador
Pues nada:  media
4 K 17
cobraKai #18 cobraKai
Se viene derrama
0 K 9
#20 La_fruta_de_ayuso
País de subnormales
0 K 7
alcama #15 alcama
Seguro que los sindicatos montan lío con esto
0 K 6
#22 mcfgdbbn3
#15: Puedes montar tú el lío o un sindicato nuevo.
0 K 12
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
@Deviance ¿Donde está el bulo?
Aquí tienes el BOE con la publicación de la Orden TED/1318/2025
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-23597

@eirene ¿se va hacer algo contra los que votan bulo cuando está hasta publicado en el BOE?
4 K 1
Deviance #10 Deviance
#8 el "bulo" lo tienes en tu ...... conciencia ......
0 K 13
enochmm #12 enochmm
#8 A llorar a la llorería que aquí cada uno vota lo que quiere sin tener que dar explicaciones.

Además en el cuerpo de la noticia dice que se "se valorará la posibilidad", contradiciendo el titular.
Así que como mínimo es sensacionalista.
1 K 24
ChatGPT #19 ChatGPT
#12 y cuando lo cobren, la tirarán por duplicada.
Y así con todo lo que haga feo el perro…
0 K 11
Deviance #16 Deviance
#8 lo has leido? ..... me da que no , el dinero no es de nadie y va de "aquí pallá" , anda, que se te ve el plumero colega , lo que dice es que habrá "flexibilidad" a aplicar en la factura una regulación que se ajuste a la trascendencia de la situación en momentos de alta carga de tensión y consumo ..... no te líes y mira a ver si miras más por tus compatriotas que por las altas esferas y las élites que se lo llevan a lo vivo, COLEGA.
0 K 13
#21 MrSan
#16
No es definitivo, puesto que son ' prioridades estratégicas' para la CNMC, que entiendo que es la encargada de la regulación, pero está bastante más claro que eso:

5. Se valorará la posibilidad de financiar con cargo a los peajes de las redes eléctricas, considerándolos como un coste más de la red, el coste de aquellos servicios de ajuste del sistema, como las restricciones técnicas, que son derivados de la insuficiencia de las redes actuales e impiden aplicar, sin modificaciones, los resultados de los distintos segmentos del mercado eléctrico, analizando cuidadosamente el impacto de esta medida sobre los peajes y evitando un incremento excesivo en la factura de los consumidores domésticos.
1 K 19

menéame