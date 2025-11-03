El coste del «seguro antiapagones» se multiplicó por siete antes del fundido a negro de abril

España cada vez gasta más en evitar apagones, y los costes se disparan desde mucho antes del cero energético del pasado 28 de abril. El dinero gastado en servicios de ajuste ha pasado de 336 millones de € en 2019 a 2.668 millones en 2024, un incremento del 629%. Los servicios de ajuste son los mecanismos de los que se sirve Red Eléctrica para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico. Entran en funcionamiento cuando la oferta y la demanda de electricidad no están equilibradas, o cuando se detectan problemas de tensión