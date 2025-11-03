edición general
5 meneos
8 clics
El coste del «seguro antiapagones» se multiplicó por siete antes del fundido a negro de abril

El coste del «seguro antiapagones» se multiplicó por siete antes del fundido a negro de abril

España cada vez gasta más en evitar apagones, y los costes se disparan desde mucho antes del cero energético del pasado 28 de abril. El dinero gastado en servicios de ajuste ha pasado de 336 millones de € en 2019 a 2.668 millones en 2024, un incremento del 629%. Los servicios de ajuste son los mecanismos de los que se sirve Red Eléctrica para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico. Entran en funcionamiento cuando la oferta y la demanda de electricidad no están equilibradas, o cuando se detectan problemas de tensión

| etiquetas: servicios de ajuste , restricciones técnicas , ree
4 1 0 K 50 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
reivaj01 #3 reivaj01
¿2.668 millones? Poco me parece.
Si cuando hizo falta se descubre que no estaban haciendo su parte del acuerdo, no pasa nada, son detalles sin importancia.
Lo importante es que ningún accionista de las compañías eléctricas pase hambre.
1 K 23
thoro #4 thoro
Esto es lo que ocurre SIEMPRE cuando metes puestos a dedo afines al partido político de turno que gobierne. En Red Electrica Española o cualquier otra empresa pública.
En vez de meter a personas que dependan su salario, y riesgo de hacer las cosas bien.
0 K 9
#1 Mosquitón
CA-SU-A-LI-DAD. No vaya nadie a pensar mal. CA-SU-A-LI-DAD.
0 K 6
Maximilian #2 Maximilian
#1 CAU-SA-LI-DAD … la dislexia …
0 K 6

menéame