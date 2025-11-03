El coste del «seguro antiapagones» se multiplicó por siete antes del fundido a negro de abril

España cada vez gasta más en evitar apagones, y los costes se disparan desde mucho antes del cero energético del pasado 28 de abril. El dinero gastado en servicios de ajuste ha pasado de 336 millones de € en 2019 a 2.668 millones en 2024, un incremento del 629%. Los servicios de ajuste son los mecanismos de los que se sirve Red Eléctrica para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico. Entran en funcionamiento cuando la oferta y la demanda de electricidad no están equilibradas, o cuando se detectan problemas de tensión
Si cuando hizo falta se descubre que no estaban haciendo su parte del acuerdo, no pasa nada, son detalles sin importancia.
Lo importante es que ningún accionista de las compañías eléctricas pase hambre.
En vez de meter a personas que dependan su salario, y riesgo de hacer las cosas bien.