El Gobierno aprueba la creación de un Observatorio para la Prevención del Suicidio

El Consejo de Ministros aprobó la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio. La evidencia científica señala que el suicidio no afecta a todos por igual, exigiendo una mirada empática y diferenciada. El 73,4% de los fallecimientos son hombres. Al mismo tiempo, se reconoce que “la perspectiva de género es fundamental a la hora de analizar la salud mental". Ya que el género condiciona un impacto desigual. En este sentido, investigaciones recientes subrayan la necesidad de comprender los factores de riesgo específicos de las mujeres