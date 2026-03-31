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El Gobierno aprueba la creación de un Observatorio para la Prevención del Suicidio

El Gobierno aprueba la creación de un Observatorio para la Prevención del Suicidio

El Consejo de Ministros aprobó la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio. La evidencia científica señala que el suicidio no afecta a todos por igual, exigiendo una mirada empática y diferenciada. El 73,4% de los fallecimientos son hombres. Al mismo tiempo, se reconoce que “la perspectiva de género es fundamental a la hora de analizar la salud mental". Ya que el género condiciona un impacto desigual. En este sentido, investigaciones recientes subrayan la necesidad de comprender los factores de riesgo específicos de las mujeres

| etiquetas: gobierno de españa , observatorio , prevención , suicidio
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Tensk
"El 73,4% de los fallecimientos corresponden a hombres, lo que, según los expertos del Plan de Acción, exige estrategias que combatan el aislamiento y los estereotipos que dificultan la expresión emocional masculina. Al mismo tiempo, se reconoce que “la perspectiva de género es fundamental a la hora de analizar los problemas de salud mental”, ya que el género condiciona un impacto desigual en la salud y el acceso al apoyo.

En este sentido, investigaciones recientes subrayan la

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#4 DenisseJoel *
#3 ¿Para que van a investigar nada cuando ya lo saben todo?

Ah, y sí, eso es feminismo, como la propia palabra indica. No igualdad.
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#5 Tensk
#4 Ya, pero es que cuando quieren defender el uso de la palabra feminismo para referirse a la igualdad, mencionan que es así como viene en el diccionario, pero sucede que esa definición del diccionario ya no es cierta, si es que alguna vez lo fue.
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DrEvil #7 DrEvil
#3 Nada da más miedo a esa gente que un pesebre vacío.
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Hara 4 años que Errejon llevo al Congreso el tema del suicidio.

4 putos años hasta hoy.

Unos 16k muertos por suicidio.
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#1 DenisseJoel
Ya era hora. Más de 70 muertes a la semana, 35000 en los últimos 10 años.
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#9 tpm1
Problema resuelto..........para los que van a cobrar por trabajar en el chiringuito.
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Nómada_sedentario #10 Nómada_sedentario
Yo ya no sé si el suicidio es un derecho o es un problema.
De qué depende? De lo que opine en un caso concreto un psicólogo o un psiquiatra?
Ummmmm...
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#11 Tronchador.
#10 La vida es un derecho al que puedes tentunciar cuando quieras, a no ser que estés impedido. Por eso a eutanasia, para garantizar que puedes rescindir ese derecho cuando tú quieras y no cuando otros digan.
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Postmeteo #6 Postmeteo
El 73.4% son hombres, por lo tanto hemos de investigar los factores de riesgo específicos de las mujeres. Porque el objetivo es "avanzar hacia un modelo que no solo prevenga la muerte, sino que mejore la calidad de vida de las mujeres en una sociedad más justa."
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DrEvil #8 DrEvil
#6 Al que sólo tiene un martillo, todo lo que ve le parecen clavos.
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