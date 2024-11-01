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El Gobierno aplicará la directiva para eximir del IVA a pequeños autónomos a cambio del apoyo de Junts al decreto anticrisis

El Gobierno aplicará la directiva para eximir del IVA a pequeños autónomos a cambio del apoyo de Junts al decreto anticrisis

El PSOE se plantea incluir la transposición europea para eximir el IVA en un proyecto de ley tributario que se encuentra en tramitación parlamentaria en la Comisión de Hacienda del Congreso

| etiquetas: crisis , guerra , iran , junts , iva
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2 comentarios
3 1 0 K 26 actualidad
LaInsistencia #1 LaInsistencia
No entiendo.

¿No se supone que debemos transponer toda la normativa europea, siempre? ¿Que han negociado, entonces?
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#2 sorecer
#1 Si, pero no cuando ni de que manera. Las normativas europeas son las guias pero luego el nivel de implantación por cada país es autónomo. Uno puede decir que pequeño autonomo es alguien que factura 12.000€ al año y otro país que 78.000. Y luego como se implementa..
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menéame