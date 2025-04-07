El Gobierno de Almeida apuesta por turistificar Usera con el sello “Chinatown de Madrid” y empieza a levantar sus arcos

El Ayuntamiento de Madrid comenzará en las próximas semanas una campaña para atraer turistas a Usera mejorando el aspecto de sus comercios. Lo hará a través de un contrato con el que implantará de un programa de “calidad turística” que culminará con la creación de un sello llamado “Chinatown de Madrid”, a través del que el consistorio quiere reconocer a las tiendas mejor preparadas para este servicio.