El Gobierno de Almeida apuesta por turistificar Usera con el sello “Chinatown de Madrid” y empieza a levantar sus arcos

El Ayuntamiento de Madrid comenzará en las próximas semanas una campaña para atraer turistas a Usera mejorando el aspecto de sus comercios. Lo hará a través de un contrato con el que implantará de un programa de “calidad turística” que culminará con la creación de un sello llamado “Chinatown de Madrid”, a través del que el consistorio quiere reconocer a las tiendas mejor preparadas para este servicio.
| etiquetas: almeida , arcos , chinatown
Joder si es que da hasta vergüenza ajena, y eso que me la suda Madrid. No saben hacer más que copiar
Y positivas para otro tipo de turismo, claro.
- ¿... con casinos y furcias?
Almeida: - Con furcias no que es pecado.
elpais.com/espana/madrid/2025-04-07/insalubridad-extrema-en-un-restaur