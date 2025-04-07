edición general
16 meneos
79 clics
El Gobierno de Almeida apuesta por turistificar Usera con el sello “Chinatown de Madrid” y empieza a levantar sus arcos

El Gobierno de Almeida apuesta por turistificar Usera con el sello “Chinatown de Madrid” y empieza a levantar sus arcos

El Ayuntamiento de Madrid comenzará en las próximas semanas una campaña para atraer turistas a Usera mejorando el aspecto de sus comercios. Lo hará a través de un contrato con el que implantará de un programa de “calidad turística” que culminará con la creación de un sello llamado “Chinatown de Madrid”, a través del que el consistorio quiere reconocer a las tiendas mejor preparadas para este servicio.

| etiquetas: almeida , arcos , chinatown
13 3 0 K 154 actualidad
18 comentarios
13 3 0 K 154 actualidad
Comentarios destacados:      
Anfiarao #2 Anfiarao *
La mejor mediocridad, la del Madrid pepero.

Joder si es que da hasta vergüenza ajena, y eso que me la suda Madrid. No saben hacer más que copiar
7 K 89
#5 Marisadoro
#2 No saben hacer más que "acopiar"
1 K 36
O.OOЄ #1 O.OOЄ *
No necesitamos "Chinatown", en castellano hemos tenido de toda la vida el concepto de "Barrio Chino"
4 K 70
#3 EISev
#1 el Barrio Chino en Barcelona al menos tenía unas connotaciones negativas para el turismo en general

Y positivas para otro tipo de turismo, claro.
1 K 36
Asimismov #4 Asimismov *
#1
- ¿... con casinos y furcias?
Almeida: - Con furcias no que es pecado.
0 K 12
Gry #10 Gry
#1 Si no hubieran cerrado la Oficina del Español no habrían cometido ese error.
1 K 17
#18 torrrquemada
#1 Hemos perdido una gran oportunidad por no haberlo llamado Ariquitown :troll:
0 K 7
estemenda #8 estemenda
Esta vez no me la cuelan estos de elmundotoday 8-D
2 K 45
mishagen #6 mishagen
Pero qué co...??
2 K 33
woody_alien #7 woody_alien
Defendiendo España dentro de España ... en inglés. Que se me llena la boca de España cuando pronuncio la voz España, España, España, Bandera, Bandera.  media
1 K 24
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#7 Tremendo calzador xD xD xD xD xD xD xD
0 K 7
woody_alien #15 woody_alien
#12 Tremendo ... musiquémoslo - www.youtube.com/watch?v=KeYkZeu8xzk
0 K 14
#17 Suleiman
De todas maneras no ha inventado nada nuevo hay muchas ciudades que tienen lo mismo....
0 K 13
HAL9K #9 HAL9K
Eso es de comunistas, señor Almeida.
0 K 11
Barbol_Pelao #11 Barbol_Pelao
El siguiente Moroccotown.
0 K 10
madeagle #16 madeagle
Ah si, Madrid, donde Usera es Chinatown, Salamanca es Little Caracas, Tetuan es el pequeño Caribe, Vallecas es MoroccoVille y lo que sobre para los cayetanos
0 K 10
#14 AlexGuevara
Súper auténtico! Y también contrarará a chinos figurantes? Da igual si son vietnamitas, japos...de traca.
0 K 7

menéame