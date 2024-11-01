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Giorgia Meloni condena las críticas “inaceptables” de Donald Trump al Papa [ENG]

Giorgia Meloni condena las críticas “inaceptables” de Donald Trump al Papa [ENG]

Las declaraciones de Donald Trump sobre el papa Pope Leo XIV fueron “inaceptables”, según ha afirmado la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El presidente de Estados Unidos acusó al pontífice de ser “débil con el crimen y terrible en política exterior” en una larga publicación en Truth Social, y posteriormente dijo a los periodistas que “no es un gran admirador”. “El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es correcto y normal que pida paz y condene cualquier forma de guerra”, declaró Meloni en un comunicado.

| etiquetas: meloni , papa , trump , condena
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Fedorito #2 Fedorito
Se les rompió el amor.
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devilinside #6 devilinside
#2 Bueno, Georgia es demasiado mayor para el Naranjután
0 K 11
Andreham #1 Andreham
La neonazi defiende al estado dentro de su estado, pero no entiendo por qué su opinión es más importante que la de cualquier otro sectario.
0 K 8
A.more #3 A.more
#1 dentro de la ultraderecha incluso hay niveles. A Trump lo ha criticado la extrema derecha Alemania, de Francia, de Italia. Sin embargo la española demuestra ser solo perros de cortijo
22 K 303
Ramen #5 Ramen
#3 la ultraderecha española son unos lamebotas del amo yanki. El patriotismo les llega hasta donde empiezan los intereses de EEUU.
4 K 71
#7 Hynkel
#3 Torrente Presidente va a traer mucha más cola de la que parece. Poner a Vox/Nox a la altura de la cutrez que encarna el personaje de Torrente, además de cierto, es devastador.

Le unimos a eso su tibieza con lo del Domingo de Ramos en Israel, y lo de Irán, y ya se han quedado con el culo al aire.

De postre está lo de Orbán. Vox se cambió de grupo parlamentario en Estrasburgo para irse al grupo de los patriotas... justo donde está Orbán. Para las próximas elecciones pueden perder bastante peso.

Tiene pinta de que Vox ya ha tocado techo y empieza su caída. Ya veremos si acaban siendo un resto como la IU de ahora (con otro nombre), o directamente desaparecerán como Ciudadanos.
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#8 concentrado
#3 Efectivamente, la ultraderecha española es la más cobarde. Es profundamente caciquil: dura con los pobres y mansa con los poderosos.
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mariKarmo #9 mariKarmo
#3 que la derecha española es una banda de imbéciles que algo le deben a esos tiranos creo que todos lo tenemos muy claro.
1 K 31
#4 kreator
#1 te sorprenderá, pero es realmente importante que hayan roto la unidad y el pensamiento único. Las ratas abandonan el barco y, separadas, son más fáciles de vencer.
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#10 xuanra2002
Dentro de la ultraderecha la Meloni le ha salido rana a Naranjito.
Porque en muchos temas es una voz discordante más alineada con Pedro Sánchez que con otros líderes de ultraderecha
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menéame