Giorgia Meloni condena las críticas “inaceptables” de Donald Trump al Papa [ENG]

Las declaraciones de Donald Trump sobre el papa Pope Leo XIV fueron “inaceptables”, según ha afirmado la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El presidente de Estados Unidos acusó al pontífice de ser “débil con el crimen y terrible en política exterior” en una larga publicación en Truth Social, y posteriormente dijo a los periodistas que “no es un gran admirador”. “El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es correcto y normal que pida paz y condene cualquier forma de guerra”, declaró Meloni en un comunicado.