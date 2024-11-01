Giorgia Meloni condena las críticas “inaceptables” de Donald Trump al Papa [ENG]

Las declaraciones de Donald Trump sobre el papa Pope Leo XIV fueron “inaceptables”, según ha afirmado la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El presidente de Estados Unidos acusó al pontífice de ser “débil con el crimen y terrible en política exterior” en una larga publicación en Truth Social, y posteriormente dijo a los periodistas que “no es un gran admirador”. “El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es correcto y normal que pida paz y condene cualquier forma de guerra”, declaró Meloni en un comunicado.
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Le unimos a eso su tibieza con lo del Domingo de Ramos en Israel, y lo de Irán, y ya se han quedado con el culo al aire.
De postre está lo de Orbán. Vox se cambió de grupo parlamentario en Estrasburgo para irse al grupo de los patriotas... justo donde está Orbán. Para las próximas elecciones pueden perder bastante peso.
Tiene pinta de que Vox ya ha tocado techo y empieza su caída. Ya veremos si acaban siendo un resto como la IU de ahora (con otro nombre), o directamente desaparecerán como Ciudadanos.
Porque en muchos temas es una voz discordante más alineada con Pedro Sánchez que con otros líderes de ultraderecha