Génova en shock, Génova entra en pánico

Tras haberse conocido el contenido de los mensajes intercambiados entre el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo y el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, y tras haberse hecho viral un video del líder de los populares durante un mitin, alentado a hacerle dimitir desde su partido si mentía a los españoles, las redes ha querido recordar de nuevo su entrevista en el programa Más de Uno de Carlos Alsina y todas "Si miento os pido que me echéis del partido, jamás voy a engañar a los españoles, sea dura la verdad la contaré
"Rata mala", mentiroso ...
TODOS LOS POLÍTICOS DEL PP, tanto a nivel nacional, como autonómico, como municipal, incluso todos los alcaldes y concejales de todas las ciudades y pueblos grandes (también de muchos pueblos pequeños) que son del PP, todos ESTÁN EN POLÍTICA PARA TRINCAR, PARA ROBAR, PARA APROVECHARSE DE LOS CARGOS., PARA "FORRARSE".
Y evidentemente, una de las principales herramientas para poder hacerlo es la MENTIRA.
SON UNA ENORME MAFIA, que debería ser ilegalizada, por supuesto.
Feijoo tiene dos cruces en este sentido Mazon y Ayuso.