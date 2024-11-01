edición general
Génova en shock, Génova entra en pánico

Tras haberse conocido el contenido de los mensajes intercambiados entre el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo y el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, y tras haberse hecho viral un video del líder de los populares durante un mitin, alentado a hacerle dimitir desde su partido si mentía a los españoles, las redes ha querido recordar de nuevo su entrevista en el programa Más de Uno de Carlos Alsina y todas "Si miento os pido que me echéis del partido, jamás voy a engañar a los españoles, sea dura la verdad la contaré

txillo
Feijoo, al igual que sus antecesores, podría cometer un asesinato en directo que no tendría la más mínima repercusión de cara a sus votantes. Las únicas bajas que ha habido en el PP han sido por fuego amigo, tipo Casado o Cifuentes.
io1976
#3 Ya pasó con la mata yayos.
unocualquierax
#1 #3 #8 #9
"Rata mala", mentiroso ...
TODOS LOS POLÍTICOS DEL PP, tanto a nivel nacional, como autonómico, como municipal, incluso todos los alcaldes y concejales de todas las ciudades y pueblos grandes (también de muchos pueblos pequeños) que son del PP, todos ESTÁN EN POLÍTICA PARA TRINCAR, PARA ROBAR, PARA APROVECHARSE DE LOS CARGOS., PARA "FORRARSE".
Y evidentemente, una de las principales herramientas para poder hacerlo es la MENTIRA.
SON UNA ENORME MAFIA, que debería ser ilegalizada, por supuesto.
Antipalancas21
Feijoó lleva décadas mintiendo primero en Galicia y ahora lo hace a nivel nacional, es una rata mala persona y no un líder.
Cehona
Si fuera cierto, las ratas serian las primeras en salir, y las veo muy cómodas.
Quel
#1 ¿ Las ves cómodas ?
Mauro_Nacho
Feijoo se ha metido en un laberinto de contradicciones que no hay manera tratar de salvar la cara sin mentir. En este caso el mismo se está pegando el tiro.
#5 VFR
#4 cambio de opinión le llaman otros
#8 mstk
#5 "Mentir no es ilegal"
reithor
Obviará el tema y seguirá haciendo declaraciones que acaben en "la culpa es del perro", como lleva haciendo desde que no quiso gobernar.
ipanies
Mentir, en la cabeza de sus votantes, está totalmente legitimado para quitar del poder a cualquiera que no sean ellos. En sus instrucciones del juego viene como primer punto a ejecutar.
Mauro_Nacho
El problema en politica es cuando tú compañero de filas es un marrón y lo defiendes y juntas tú destino a esa persona y no sabes cómo distanciarte y poner tierra por medio.
Feijoo tiene dos cruces en este sentido Mazon y Ayuso.
#2 VFR
eso, que echen a Feijoo, el favor sería impagable
