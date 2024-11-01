edición general
La Generalitat Valenciana retuerce la ley para enchufar a más altos cargos en la televisión autonómica

La Generalitat Valenciana retuerce la ley para enchufar a más altos cargos en la televisión autonómica

Carlos Mazón modificó la ley antes de abandonar el Palau para disuadir los problemas surgidos con la creación de la CACVSA

3 comentarios
Grymyrk #3 Grymyrk
La meritocracia
#1 Galton
Siguendo el manual de estilo del PP... nada nuevo en el cara al sol... :take: :take: :take:
Quel #2 Quel
Yo creo que eso se arregla con mas impuestos y mas órganos regulativos.
:shit:
