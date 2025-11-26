edición general
La Generalitat Valenciana pide por carta al Gobierno un “plan energético libre de las imposiciones climáticas” de Bruselas

La Generalitat Valenciana pide por carta al Gobierno un “plan energético libre de las imposiciones climáticas” de Bruselas

El Govern popular envía la misiva en la misma semana en la que Pérez Llorca necesita al apoyo de Vox para la investidura. Feijóo ya ha dado su ‘ok’ al discurso del candidato del PP.

manuelpepito #1 manuelpepito
La Generalitat valenciana hace el gilipollas profundo para agradar a los imbéciles profundos de Vox
8 K 109
#2 Albarkas
#1 Si son de esos tontos que hacen tontear a los demás.
1 K 28
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Tienen el brazo de Vox metido por el culo moviéndoles la boca, como si fueran Monchito y Macario. Es la única manera de permanecer en el poder de la Generalitat, robando, como les gusta hacer. Vox es quien le dio el Govern al PP y quien se lo mantiene.
1 K 28
manzitor #6 manzitor
Pues este será el escenario nacional si nadie lo remedia.
1 K 22
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Quiere recibir fondos europeos por hacer algo "libre de las imposiciones climáticas de Bruselas"? :shit:
0 K 16
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Venga va, coches a carbón.
0 K 12
Priorat #4 Priorat
Ya tenemos un plan energético, desde hace años. Que se lo bajen de aquí:

www.miteco.gob.es/es/energia/estrategia-normativa/pniec-23-30.html
0 K 12
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Si, un plan que dice que no hay que cerrar los 26.500 MW de ciclos combinado de gas que tenemos y se llama Plan Integrado del Clima.

Si es que te tienes que reír, si por lo menos planteara reducirlos a 12.000, tendría un pase, pero lo que hace es eliminar la nuclear que no emite CO2.

Es todo un chiste xD xD
0 K 14
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Doscientos muertos les parecen pocos. Van a por el record.
0 K 11

