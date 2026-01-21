edición general
La Generalitat destina 4,7 millones a alarmas antiocupación, casi el mismo dinero que a ayudas al alquiler

La conselleria adjudica la instalación de 300 sistemas de seguridad y alarmas para evitar ocupaciones ilegales en sus viviendas públicas mientras una de cada tres familias se han quedado sin ayudas al alquiler por falta de presupuesto. (Visible en modo lectura)

Feindesland #1 Feindesland
Y esto gracias a los que se oponen a que se sodomice concienzudamente a los okupas, que sería la solución más rápida y lógica.
Andreham #2 Andreham
#1 No, esto es un robo a mano armada de los que te venden un problema que prácticamente no existe mientras hacen todo lo posible por agravar problemas que sí existen.

Colega que me sale a 17k el "sistema de seguridad", ¿de quién tiene que proteger al piso, de Godzilla?
Feindesland #3 Feindesland
#2 hosti, si son 17.000 € la unidad, algo raro hay...
Garbns #4 Garbns
#3 porque no son solamente las alarmas...

un contrato que incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato.
#5 asgard_gainsborough
#4 ...y los sobres, no te olvides de los sobres
