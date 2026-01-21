La Generalitat destina 4,7 millones a alarmas antiocupación, casi el mismo dinero que a ayudas al alquiler

La conselleria adjudica la instalación de 300 sistemas de seguridad y alarmas para evitar ocupaciones ilegales en sus viviendas públicas mientras una de cada tres familias se han quedado sin ayudas al alquiler por falta de presupuesto. (Visible en modo lectura)
Colega que me sale a 17k el "sistema de seguridad", ¿de quién tiene que proteger al piso, de Godzilla?
un contrato que incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato.