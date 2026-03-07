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La Generación Z está delegando las conversaciones difíciles a la IA. ¿Por qué es importante? [EN]

La Generación Z está delegando las conversaciones difíciles a la IA. ¿Por qué es importante? [EN]

Un número creciente de jóvenes recurre a la IA para desenvolverse en situaciones sociales: redactan mensajes de rechazo, descifran señales contradictorias y preparan conversaciones difíciles. Este hábito puede estar frenando el desarrollo emocional, dejando a una generación ya aislada que alcanzó la mayoría de edad durante la pandemia aún menos preparada para la complejidad de las relaciones humanas. El uso de la IA en las interacciones sociales frena el desarrollo emocional y puede perpetuar sentimientos de soledad y aislamiento.

| etiquetas: ia , generación z , socializar , conversaciones
9 3 0 K 113 Inteligencia
12 comentarios
9 3 0 K 113 Inteligencia
Dragstat #7 Dragstat
Lo mejor llegará en la siguiente fase, cuando se reduzca todo a que las IAs hablen entre ellas.
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#2 Regreso
Es un problema, ahora mismo todo está escrito con IA. Estoy hasta los cojones de leer posts en linkedin todos con la misma estructura, iconitos y frases. Ahora ya nadie se puede enfrentar a nada. Nos estamos volviendo idiotas todos y a pasos agigantados. Yo estoy preocupado, la verdad, porque incluso me siento que dependo ahora de la IA, y cosas que antes hacía si pensar ahora me cuestan 5 veces más por las vuelta y revueltas que doy... no bien.
1 K 21
rojelio #5 rojelio
#2 Si estás preocupado, reduce su uso lo antes posible, úsala sólo cuando realmente no tengas más opciones.
2 K 30
Guanarteme #4 Guanarteme
Hola, Chat ojeté, mira, que es que una churri que conocí el sábado por la noche, dice ahora que quiere "responsabilidad emocional" y eso me suena a que quiere que sea su novio y.... Los huevos.

- Es una situación incómoda, pero bastante común. Lo más importante aquí es ser claro sin ser cruel. Si no dices lo que sientes ahora, se puede complicar más después

- ¿Eh?

- Que le digas cómo te sientes

- Que ya está, que echamos un `polvo pero que no se flipe, que yo quiero seguir…   » ver todo el comentario
0 K 17
celyo #9 celyo
¿Sólo la generación Z?

Cada vez veo más gente que le pide a la IA de turno que le escriba un texto de manera elaborada en los emails o por chat.
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#11 Druhftgckgtki
#9 eso pasa cuando se pide que escribas en 5 páginas lo que puedes escribir en una linea
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alfon_sico #12 alfon_sico
#9 es muy frustrante, tengo compañeros que incluso para contestar a otro compañero y claro como es copilot le salen cosas como “me refiero a usted en la medida de lo importunarle para que sea tan amable de reponer el papel higiénico del baño” y aún piensa que no se nota
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#6 XXguiriXX
Iba a escribir que antes se buscaba en Google, así que nada de qué preocuparse, pero no. Ya casi no interviene el cerebro humano.
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Robus #8 Robus
A ver, cuando yo fui joven, en mi época adolescente y post adolescente estaba estudiando y sacandome la carrera, las chicas como objeto de desvelos amorosos eran inexitentes (no tenía tiempo para eso), las chicas de la facultad eran "chicos" a efectos prácticos, algunas tenían "cosas raras de comportamiento" pero algunos chicos también, así que no le dí más importancia.

Mis amigos estabamos igual, los findes los dedicabamos a sacarnos las prácticas, que no nos daba el…   » ver todo el comentario
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Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
Ahora chatgpt es el nuevo Cyrano de Bergerac.
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phillipe #1 phillipe
pero lo bien que escribe...

- ChatGPT, contesta a este email de mi jefe para mandarlo a tomar por culo sin que se note.
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#3 snubbe
Era de esperar. Es la evolución de los traga tele.
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menéame