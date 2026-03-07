La Generación Z está delegando las conversaciones difíciles a la IA. ¿Por qué es importante? [EN]

Un número creciente de jóvenes recurre a la IA para desenvolverse en situaciones sociales: redactan mensajes de rechazo, descifran señales contradictorias y preparan conversaciones difíciles. Este hábito puede estar frenando el desarrollo emocional, dejando a una generación ya aislada que alcanzó la mayoría de edad durante la pandemia aún menos preparada para la complejidad de las relaciones humanas. El uso de la IA en las interacciones sociales frena el desarrollo emocional y puede perpetuar sentimientos de soledad y aislamiento.
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- Es una situación incómoda, pero bastante común. Lo más importante aquí es ser claro sin ser cruel. Si no dices lo que sientes ahora, se puede complicar más después
- ¿Eh?
- Que le digas cómo te sientes
- Que ya está, que echamos un `polvo pero que no se flipe, que yo quiero seguir… » ver todo el comentario
Cada vez veo más gente que le pide a la IA de turno que le escriba un texto de manera elaborada en los emails o por chat.
Mis amigos estabamos igual, los findes los dedicabamos a sacarnos las prácticas, que no nos daba el… » ver todo el comentario
- ChatGPT, contesta a este email de mi jefe para mandarlo a tomar por culo sin que se note.