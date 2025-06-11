La generación con gas se dispara en octubre al 23,6% del 'mix' eléctrico y alcanza su máximo desde el apagón

La generación con gas natural en el mix eléctrico se ha disparado el pasado mes de octubre, convirtiendose en la primera fuente de generación con el 23,6% del total y alcanzando su cuota más alta desde que opera el modo reforzado tras el apagón del 28 de abril, según datos de Red Eléctrica España (REE) Esta cifra duplica la presencia de los ciclos combinados en la estructura de generación con respecto a las de hace un año, cuando apenas representó el 12,2% de la producción. Además, desbanca del primer puesto a la solar fotovoltaica a la tercera