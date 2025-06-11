edición general
La generación con gas se dispara en octubre al 23,6% del 'mix' eléctrico y alcanza su máximo desde el apagón

La generación con gas natural en el mix eléctrico se ha disparado el pasado mes de octubre, convirtiendose en la primera fuente de generación con el 23,6% del total y alcanzando su cuota más alta desde que opera el modo reforzado tras el apagón del 28 de abril, según datos de Red Eléctrica España (REE) Esta cifra duplica la presencia de los ciclos combinados en la estructura de generación con respecto a las de hace un año, cuando apenas representó el 12,2% de la producción. Además, desbanca del primer puesto a la solar fotovoltaica a la tercera

#2 Tensk
Cerremos nucleares, que así subirá aún más su parte del mix.
#3 Perrota
#2 No cerremos las nucleares si no pueden seguir, y así buscaremos el boomm nuclear. Todo a cambio de unos céntimos en el kWh.
#7 Tensk
#3 ¿Tú crees que la decisión técnica sobre la continuidad de las nucleares la deciden el pájaro loco, el coyote y la pantera rosa? Esos igual se unen para la decisión política, pero la técnica para saber si pueden seguir funcionando o no la toma gente algo más seria que cualquiera de los que ahora mismo ocupan el congreso y el senado.
#5 jiji
#2 la discusión siempre parece que es nucleares vs renovables, cuando lo que ha que evitar es que el ciclo combinado sea parte de la base de mix
#8 Tensk
#5 Es que no debería hablarse de nucleares contra renovables. La nuclear tiene una previsibilidad que las renovables no tienen y que sólo pueden parcialmente conseguir por tamaño (mucha más superficie de solar y de molinos eólicos) y si se le añade algún tipo de almacenamiento (como se quiere hacer con algunos embalses o poniendo baterías del copón) si no... complicado.
Don_Pixote #16 Don_Pixote
#5 pues o te pones a instalar muchos GW de baterias para el pico de demanda, o siempre vas a depender del gas para poder abastecer al pico de demanda de las tardes cuando todo dios vuelve a sus casas

Firmaba antes nuclear que quemar gas como salvajes, pero eso no vende en las pancartas.
ipanies #6 ipanies
#2 puedes generar el 99% con nucleares y ese 1% que falta que sea con gas y el precio a pagar por todo el mix es el de la energía más cara que entra.
Además del debate sobre si mantener o no abiertas las nucleares hay que darle otra vuelta al sistema de fijación de precios... Entre otras cosas, hay muchas cosas mal en el sistema.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Curioso que no dijeras: puedes generar el 99% con renovables y ese 1% que falta que sea con gas y el precio a pagar por todo el mix es el de la energía más cara que entra.

Porque eso es lo que va a pasar durante muchos más años si se cierran las nucleares, que tendremos mucho más gas y durante más años
ixo #11 ixo
Qué bien les ha venido a las eléctricas el apagón. Yo, ahí lo dejo...:roll:

Follow the money!!! :take:
cocolisto #15 cocolisto *
La gran pregunta nunca se hace.¿Quién va a pagar la renovación de toda la cacharrería y aparataje para poder continuar con un mínimo de seguridad esas centrales nucleares?.Hay estimaciones de entre 600 y 1000 millones.¿No terminaremos pagando si o si los ciudadanos,vía estado o directamente en la factura?.
Doble ganancia para estas nucleares.Si además evitan su desmantelamiento ,se ahorran el coste que va en su haber , firmado en su día con el gobierno.
Piratas unos y colaboradores por desconocimiento otros como la información de europa press.
cosmonauta #12 cosmonauta
#10 Pues eso.
ChatGPT #14 ChatGPT
#12 ok, lo que tú quieras. Chao!
ChatGPT #4 ChatGPT
Gas usano, supongo
cosmonauta #9 cosmonauta
#4 Supones mal
