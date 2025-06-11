La generación con gas se dispara en octubre al 23,6% del 'mix' eléctrico y alcanza su máximo desde el apagón

La generación con gas natural en el mix eléctrico se ha disparado el pasado mes de octubre, convirtiendose en la primera fuente de generación con el 23,6% del total y alcanzando su cuota más alta desde que opera el modo reforzado tras el apagón del 28 de abril, según datos de Red Eléctrica España (REE) Esta cifra duplica la presencia de los ciclos combinados en la estructura de generación con respecto a las de hace un año, cuando apenas representó el 12,2% de la producción. Además, desbanca del primer puesto a la solar fotovoltaica a la tercera
| etiquetas: gas , ciclo combinado , ree , mix eléctrico
Firmaba antes nuclear que quemar gas como salvajes, pero eso no vende en las pancartas.
Además del debate sobre si mantener o no abiertas las nucleares hay que darle otra vuelta al sistema de fijación de precios... Entre otras cosas, hay muchas cosas mal en el sistema.
Porque eso es lo que va a pasar durante muchos más años si se cierran las nucleares, que tendremos mucho más gas y durante más años
Follow the money!!!
Doble ganancia para estas nucleares.Si además evitan su desmantelamiento ,se ahorran el coste que va en su haber , firmado en su día con el gobierno.
Piratas unos y colaboradores por desconocimiento otros como la información de europa press.
