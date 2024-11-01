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Gemini ya maneja tus apps por ti: pide el taxi, encarga la comida y tú solo confirmas el pago

Gemini ya maneja tus apps por ti: pide el taxi, encarga la comida y tú solo confirmas el pago

¿Será cierto en esta ocasión? Durante años, los asistentes de voz prometieron lo mismo: habla y tu teléfono lo hace todo. En la práctica, lo que hacían era abrir la app en cuestión y dejarte a ti el trabajo real. Eso acaba de cambiar con Gemini, o eso nos cuentan.

| etiquetas: ia , gemini , google , pixel , samsung galaxy s26
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7 comentarios
3 1 0 K 35 tecnología
elTieso #2 elTieso
Como para fiarse de quien cobra por hacer anuncios de taxis y restaurantes. Va a ser poco neutral haciendo ese trabajo.
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Gry #5 Gry
#2 Al principio funcionará bien, tienen que conseguir que la gente lo use para después poder vendernos a las empresas.
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frankiegth #6 frankiegth *
Edit #4. controo y vigilancia personalizados = control y vigilancia personalizados

#5. Legísimos nos queda el "Don't be evil" de GoogleTM.

#7. Los reyes magos son los padres.
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frankiegth #4 frankiegth *
Esto, que tiene apariencia de "gran" avance tecnológico, es lo peor que podía ocurrir. Porque una cosa es que las aplicaciones "nos manejen" (mostrando publicidad, recopilando datos) y otra varias órdenes superior es que el sistema operativo y las aplicaciones se "automanejen" solas. Nos acercamos al nulo control sobre nuestros dispositivos móviles, si es que alguna vez lo tuvimos, y nos exponemos a unos modelos de controo y vigilancia personalizados que harán palidecer a las peores distopías.
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lgm1976 #7 lgm1976
#4 Yo más bien diría que nos acercamos a una evolución en los dispositivos. Pronto veremos cómo el soporte visual deja de tener sentido, e interactuaremos con la IA para que ejecute las tareas sin un soporte visual, al más puro estilo de Iron Man.

La evolución tecnológica parece seguir una trayectoria clara: la desaparición gradual del hardware físico en favor de la interacción natural. Lo que hoy conocemos como "teléfono móvil" podría ser pronto un anacronismo, sustituido por una Inteligencia Artificial ubicua que no requiere que miremos una placa de cristal para ejecutar tareas.
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#3 flixter
No solo estamos creando generaciones de inútiles: es que además lo esperan con ansia o_o
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#1 Albarkas
Pues ya que hace todo eso, podría pagarlo con su pasta y dejarnos en paz
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menéame