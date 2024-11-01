Gemini ya maneja tus apps por ti: pide el taxi, encarga la comida y tú solo confirmas el pago

¿Será cierto en esta ocasión? Durante años, los asistentes de voz prometieron lo mismo: habla y tu teléfono lo hace todo. En la práctica, lo que hacían era abrir la app en cuestión y dejarte a ti el trabajo real. Eso acaba de cambiar con Gemini, o eso nos cuentan.
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#5. Legísimos nos queda el "Don't be evil" de GoogleTM.
#7. Los reyes magos son los padres.
La evolución tecnológica parece seguir una trayectoria clara: la desaparición gradual del hardware físico en favor de la interacción natural. Lo que hoy conocemos como "teléfono móvil" podría ser pronto un anacronismo, sustituido por una Inteligencia Artificial ubicua que no requiere que miremos una placa de cristal para ejecutar tareas.