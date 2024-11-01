edición general
Las gasolineras y las petroleras ya han avisado al Gobierno: quieren borrarse si hay subvención

El Gobierno ha deslizado que plantea levantar "un escudo a nuestros ciudadanos" si los precios siguen subiendo

11 comentarios
Atusateelpelo
¿Que apenas ha subido la gasolina? El sabado, antes de que subiera nada, llene el deposito de gasofa a 1,42. Hoy esta a 1,64.

Sus muertos.
elBerzas
#1 yo pregunté el sábado por el precio del gasoil de calefacción... 97cts. El lunes 1,11€... no me he atrevido a volver a preguntar.
Andreham
1,32 llené yo diesel el sábado por la tarde en una lowcost, pero la verdad es que no he ido a mirar cómo está hoy. En internet pone 1,61.

Esto va para #_1 que no sé por qué estoy ignorado xD Me cuelgo de #2 y te doy manita.
johel
Mi ultimo ticket de diesel, en una "lowcost", es del dia 26 y el litro marca 33 centimos menos que esa misma "lowcost" ahora mismo. Lo mire el lunes/martes y eran 23.
#3 Tambien iba para 1, otro que tiene ignorado a medio meneame xD
Atusateelpelo
#2 Ya sabes. Es que los depositos estan llenos cuando el petroleo estaba caro y por eso no baja la gasolina aunque baja el petroleo...pero para subir se ve que se vacian en un visto y no visto. :tinfoil:
elBerzas
#4 si, es un misterio muy misterioso. Como el de que en 2006 con precio promedio del barril similar al que hemos tenido hace 10 dias pagaba la calefacción a menos de 70 cts. y ahora de 95 no baja.
Atusateelpelo
#6 El barril a precio similar y el euro-dolar a 1,32 cuando ahora esta a 1,16.

"Cositas"....
hdblue
Un par de nacionalizaciones a tiempo y se les quita la tontería.
FunFrock
Yo siempre le echo 20 e
wachington
#9 Yo tampoco he notado la diferencia, sigo poniendo 10€ en la moto.
mariopg
la única razón de que todo suba es porque la plebe o protesta de veras. punto no hay más.
