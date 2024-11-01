·
Las gasolineras y las petroleras ya han avisado al Gobierno: quieren borrarse si hay subvención
El Gobierno ha deslizado que plantea levantar "un escudo a nuestros ciudadanos" si los precios siguen subiendo
gasolina
,
irán
+ valorados
#1
Atusateelpelo
¿Que apenas ha subido la gasolina? El sabado, antes de que subiera nada, llene el deposito de gasofa a 1,42. Hoy esta a 1,64.
Sus muertos.
#2
elBerzas
#1
yo pregunté el sábado por el precio del gasoil de calefacción... 97cts. El lunes 1,11€... no me he atrevido a volver a preguntar.
#3
Andreham
1,32 llené yo diesel el sábado por la tarde en una lowcost, pero la verdad es que no he ido a mirar cómo está hoy. En internet pone 1,61.
Esto va para
#_1
que no sé por qué estoy ignorado
Me cuelgo de
#2
y te doy manita.
#5
johel
Mi ultimo ticket de diesel, en una "lowcost", es del dia 26 y el litro marca 33 centimos menos que esa misma "lowcost" ahora mismo. Lo mire el lunes/martes y eran 23.
#3
Tambien iba para 1, otro que tiene ignorado a medio meneame
#4
Atusateelpelo
#2
Ya sabes. Es que los depositos estan llenos cuando el petroleo estaba caro y por eso no baja la gasolina aunque baja el petroleo...pero para subir se ve que se vacian en un visto y no visto.
#6
elBerzas
#4
si, es un misterio muy misterioso. Como el de que en 2006 con precio promedio del barril similar al que hemos tenido hace 10 dias pagaba la calefacción a menos de 70 cts. y ahora de 95 no baja.
#8
Atusateelpelo
#6
El barril a precio similar y el euro-dolar a 1,32 cuando ahora esta a 1,16.
"Cositas"....
#10
hdblue
Un par de nacionalizaciones a tiempo y se les quita la tontería.
#9
FunFrock
Yo siempre le echo 20 e
#11
wachington
#9
Yo tampoco he notado la diferencia, sigo poniendo 10€ en la moto.
#7
mariopg
la única razón de que todo suba es porque la plebe o protesta de veras. punto no hay más.
