García-Page pide autocrítica en el seno del PSOE tras el "pedrazo" del partido en las elecciones extremeñas

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellanomanchegos, Emiliano García-Page, ha pedido "autocrítica" en el seno del PSOE tras los resultados obtenidos por su partido en las elecciones extremeñas de este domingo, y que ha considerado un "pedrazo".

wata #3 wata
Para mí que el PSOE ya daba por perdidas las elecciones y por eso llevaban a un personaje imputado. Es que si nomes así no tiene ningún sentido.
#5 tierramar
#3 O querían perder? ¿Puede haber alguna razón por la que el PSOE quisiera perder en Extremadura? Se le ocurre a alguien?
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#3 Se junta lo que comentas con el hecho de que María Guardiola adelantó elecciones cuando pocos lo esperaban, pillando a todos con el pie cambiado.

No es tan sencillo buscar otro candidato con solo dos meses de antelación.
curaca #7 curaca
#3 llevaban a Gallardo porque fue el elegido por los afiliados de Extremadura como secretario General y candidato.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
claro que si guapi! xD xD
cax #4 cax
Los buitres siempre acuden a la carroña.
Andreham #2 Andreham
El agente del PP le pide a sus enemigos que hagan autocrítica.

Los que han asesinado a 7900, 230 y dios sabe cuántas mujeres ya si eso harán autocrítica cuando Diosito les acoja.
curaca #8 curaca
#2 es mejor hacer lo que hizo ayer Gallardo cuando salió en la rueda de prensa tras elecciones...
