García-Page pide autocrítica en el seno del PSOE tras el "pedrazo" del partido en las elecciones extremeñas

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellanomanchegos, Emiliano García-Page, ha pedido "autocrítica" en el seno del PSOE tras los resultados obtenidos por su partido en las elecciones extremeñas de este domingo, y que ha considerado un "pedrazo".
| etiquetas: psoe , pedrazo , extremadura , garcía page , autocrítica
No es tan sencillo buscar otro candidato con solo dos meses de antelación.
Los que han asesinado a 7900, 230 y dios sabe cuántas mujeres ya si eso harán autocrítica cuando Diosito les acoja.