Las gallinas son pájaros valientes y NO deben representar la cobardía humana [ENG]

Las gallinas no son gallinas por lo que no debe recurrirse a ellas como símbolo de cobardía humana. Las gallinas y los gallos son legendarios por su valentía. De hecho el gallo fue símbolo de valor en el pasado con su cresta que parecía un casco militar. Las gallinas permanecen de pie ante un adulto humano como podemos comprobar con nuestra gallina Bantu, que cuando nos ve sale de los arbustos y nos ataca los pies. Y las gallinas también confrontan a los gallos, si se enfadan ningún gallo puede con ellas.