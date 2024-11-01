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Las gallinas son pájaros valientes y NO deben representar la cobardía humana [ENG]

Las gallinas son pájaros valientes y NO deben representar la cobardía humana [ENG]

Las gallinas no son gallinas por lo que no debe recurrirse a ellas como símbolo de cobardía humana. Las gallinas y los gallos son legendarios por su valentía. De hecho el gallo fue símbolo de valor en el pasado con su cresta que parecía un casco militar. Las gallinas permanecen de pie ante un adulto humano como podemos comprobar con nuestra gallina Bantu, que cuando nos ve sale de los arbustos y nos ataca los pies. Y las gallinas también confrontan a los gallos, si se enfadan ningún gallo puede con ellas.

| etiquetas: gallinas , valientes , valentía , cobardía
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Completamente de acuerdo, la cobardía debería estar representada por los israelíes.
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woody_alien #6 woody_alien
#4 No, ya está bien así, representa el gallo francés ¡Me rindo! ¡Me rindo! :troll:
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Pertinax #1 Pertinax
Diego galluuuuu.
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Zarangollo #9 Zarangollo
#1 serías cantante si no fuese por la voz
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Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Una reivindicación muy necesaria y pertinente. Gracias por compartirla con nosotros, estaríamos perdidos sin valientes como estos que luchan las batallas correctas por todos nosotros para que no tengamos que padecerlas.
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#5 Leon_Bocanegra
Entonces hay que cambiarle el mote a Trump?
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#7 Borgiano
Son pájaros?
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Malinke #11 Malinke
#7 son Supermán.
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jm22381 #12 jm22381
#7 Son dinosaurios. Velociraptores en miniatura.
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#2 Perraka77
Tócale las plumas unas cuantas veces a una gallina en The Legend of Zelanda BOTW y me cuentas.
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menéame