Galicia veta las bebidas energéticas a menores: no solo consumirlas, también se sanciona su posesión y transporte

La ley autonómica entra este sábado en vigor | Las multas más leves van de los 200 a los 3.000 euros, pudiendo alcanzar los 601.000 euros en el caso de las más graves.

10 comentarios
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
joder, mira que nos gusta el contrabando en Galicia.
#2 omega7767
me alucina que estas leyes no se saquen a nivel nacional
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Si las sacasen a nivel nacional, con el gobierno del PSOE, tendríamos a todos los fachas atiborrando de bebidas energéticas a sus hijos para "defender la libertad". Como el gobierno de la Xunta es del PP, pues no les parece que esto atente contra ninguna libertad.
Io76 #6 Io76
#5 Tan tontos crees que son los fachas?!?!
Te quedas corto.  media
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Estaba pensando en esa foto cuando escribí el comentario. xD xD xD
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Yo pensaba que la prohibicion era para proteger a los menores, no para multarlos. Habrá que multar a quien se lo venda.

Chavalería, no toméis drogas, haced como Bruce, el de las artes marciales.
pitercio #1 pitercio *
¡Pues que las vendan en las farmacias colega! Si va a ser un producto de venta libre que sólo pueden transportar, comerciar y consumir los adultos, que controlen la distribución.
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
sabías que si entras a cualquier cafetería y te tomas unos tres cafés solos ya has consumido más cafeína que lo que tiene una de esas bebidas energéticas? sabías que esto sólo es una cuestión de lobbys cafeteros, no? que esto no va de salud sino de oligopolios y mercados... de nada!
johel #4 johel *
La redaccion cambia para añadir sensacionalismo al titular pero es duplicada, no hay ninguna diferencia respecto a lo publicado en febrero. Poder actuar sobre la posesion es una forma de impedir que te respondan "no me la iba a beber señor agente, ya se puede ir a que le den mucho por el culo";
www.meneame.net/story/consumo-prohibira-venta-bebidas-energeticas-meno
Falk #10 Falk
Supongo que existe la misma prohibición para el tabaco y el alcohol. (Me refiero a posesión y transporte)
