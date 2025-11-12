·
Por qué en el futuro los ricos serán más guapos y los pobres más feos
La obsesión por la juventud se ha convertido en un fenómeno tecnológico. 'Influencers' y magnates apuestan por el 'biohacking' y la cirugía para borrar la edad del rostro y del ADN
biohacking
cirugia
pobres
ricos
actualidad
#1
Torrezzno
Nada nuevo bajo el sol, siempre se ha dicho que uno no es feo, es pobre
0
K
20
#2
nemesisreptante
En el futuro?
0
K
11
#3
ummon
Hay unas novelas muy buenas que toca el biohacking y el poder financiero: La guerra de los imperfectos, otra es Nos Mienten
0
K
10
