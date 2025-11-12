edición general
Por qué en el futuro los ricos serán más guapos y los pobres más feos

La obsesión por la juventud se ha convertido en un fenómeno tecnológico. 'Influencers' y magnates apuestan por el 'biohacking' y la cirugía para borrar la edad del rostro y del ADN

Torrezzno #1 Torrezzno
Nada nuevo bajo el sol, siempre se ha dicho que uno no es feo, es pobre
nemesisreptante #2 nemesisreptante
En el futuro? :shit:
ummon #3 ummon
Hay unas novelas muy buenas que toca el biohacking y el poder financiero: La guerra de los imperfectos, otra es Nos Mienten
