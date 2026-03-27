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Funcionarios estadounidenses dicen a sus aliados que la guerra con Irán podría retrasar los envíos de armas a Ucrania [ENG]

El Departamento de Estado ha dicho a sus aliados que las entregas de municiones —especialmente los interceptores de defensa aérea Patriot— podrían verse interrumpidas, según tres funcionarios europeos familiarizados con las conversaciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, planeaba hablar sobre esto con los líderes en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7’ cerca de París el viernes, dijeron dos de los funcionarios. “No se ha desviado nada”, dijo Rubio el viernes al salir de la reunión. “Pero podría pasar.”

| etiquetas: funcionarios estadounidenses , ucrania , retrasar , envíos , armas , patriot
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5 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
ur_quan_master #3 ur_quan_master
¿ Cuando vamos a dejar de enterrar dinero en Ucrania los europeos? Con la cantidad ya derrochada se podría haber terminado el ITER.
1 K 25
#5 Dav3n
#3 Cuando estemos en las últimas y UK haya cumplido sus objetivos, solo hay que ver cómo habla Starmer.
0 K 13
#1 Dav3n
Si Rubio dice que "podría pasar" es que "va a pasar", mejor que lo vayan asumiendo cuanto antes...
1 K 23
pitercio #4 pitercio
#1 si Rubio dice que va a pasar, es que ya ha pasado y además no va a resolverse.
1 K 32
Spirito #2 Spirito
Se van a cargar a disgustos a los de la Camarilla Yanquineja. xD

:popcorn:
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menéame