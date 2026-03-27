Funcionarios estadounidenses dicen a sus aliados que la guerra con Irán podría retrasar los envíos de armas a Ucrania [ENG]

El Departamento de Estado ha dicho a sus aliados que las entregas de municiones —especialmente los interceptores de defensa aérea Patriot— podrían verse interrumpidas, según tres funcionarios europeos familiarizados con las conversaciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, planeaba hablar sobre esto con los líderes en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7’ cerca de París el viernes, dijeron dos de los funcionarios. “No se ha desviado nada”, dijo Rubio el viernes al salir de la reunión. “Pero podría pasar.”