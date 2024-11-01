edición general
Fuerzas especiales de EEUU se despliegan en la frontera iraquí para imponer el desarme a las milicias apoyadas por Irán (ING)

Fuerzas de élite de EEUU (Delta Force) se habrían desplegado en las fronteras de Irak con Siria y Jordania ante una acción militar inminente. Vincula el riesgo a la negativa de milicias proiraníes a desarmarse y a su desafío al gobierno de Bagdad. Sostiene que obedecen a Irán, que EEUU está listo para atacar bases y líderes, y que los intentos oficiales de desarme serían solo un “rebranding”, lo que acerca al país a una escalada violenta.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
El más pacifista
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#2 De aqui al Nobel de la Paz son 2 pasos.... {0x1f602}
StuartMcNight #8 StuartMcNight
#2 Premio FIFA de la Paz.
Elbaronrojo #14 Elbaronrojo
#2 El elegido, el que iba a traer el equilibrio a la fuerza.
fofito #4 fofito
Para los que no tienen muchos conocimientos de geografía... Irán también se encuentra en el hemisferio occidental . Concretamente en el patio trasero,a la derecha según sales.
security_incident #5 security_incident
#4 También se llega tirando por la izquierda
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#4 #5 el patio trasero de Israel
Lamantua #1 Lamantua
El invasor naranja tiene ganas de sangre.
jm22381 #3 jm22381
Los Delta Force haciendo horas extra agitando avisperos. Y ya si hay que cruzar la frontera y colarse en Irán para otro secuestro pues lo hacen.
Cehona #12 Cehona
Corina ya ha dicho que compartirá su premio nobel de la paz con Trump.
Al final lo pone en Wallapop
#7 HangTheRich
He acabado con 8 guerras y media

8 1/2
#10 Abril_2025
¿Ves Putin? Así se hacen las operaciones especiales
neo1999 #11 neo1999
El que mucho abarca poco aprieta.
#13 amusgada
con datos sacados de mis cojones en bata, ni un pinpoint ni ubicación de tropas o fotos satelitales ni absolutamente nada de lo que la comunidad OSINT suele aportar.

Mientras tanto Jolani está bombardeando Aleppo, pero de guay con 130mm del M-46 y reventando kurdos a lo loco. Otro día más en el paraíso de señoros que analizan cosas.
