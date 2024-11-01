Fuerzas especiales de EEUU se despliegan en la frontera iraquí para imponer el desarme a las milicias apoyadas por Irán (ING)

Fuerzas de élite de EEUU (Delta Force) se habrían desplegado en las fronteras de Irak con Siria y Jordania ante una acción militar inminente. Vincula el riesgo a la negativa de milicias proiraníes a desarmarse y a su desafío al gobierno de Bagdad. Sostiene que obedecen a Irán, que EEUU está listo para atacar bases y líderes, y que los intentos oficiales de desarme serían solo un “rebranding”, lo que acerca al país a una escalada violenta.
| etiquetas: ejercito , eeuu , despliegue , frontera , irak , desarme , milicias , irán
