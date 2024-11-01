·
Con qué fuerzas cuentan Groenlandia y Dinamarca para responder a una agresión militar de EEUU
Groenlandia no tiene ejército. De su defensa se ocupa Dinamarca, que es la 45ª fuerza militar del mundo
groenlandia
,
dinamarca
,
eeuu
,
trump
#6
powernergia
A esto nos lleva la carcunda fascista, destrucción y guerra.
2
K
39
#9
surco
*
#7
Si intentas hacer lo que comentas tienes una invasion en horas y China no va a pararla y menos en un área geográfica que le queda tan a desmano. La única opción que veo si USA quiere Groenlandia es un plante rotundo del resto de la OTAN ( sobre todo europeo) y un acuerdo pir debajo final que permita a USA mayor presencia militar. Es muy difícil, pero creo que es la única posibilidad viable.
Es injusto y triste pero es así. China está a años luz de poder y querer plantarle cara a USA a nivel militar. Su guerra es económica. Seguirá vendiendo deuda americana
1
K
24
#8
Javier_Forteza
*
Me encantaría ver lo que sucedería si EEUU invade Groenlandia (Dinamarca).
Dinamarca, que forma parte de la OTAN, podría invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que dice:
“Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. En consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa
…
» ver todo el comentario
1
K
22
#11
Bretenaldo
Si USA invadiese Groenlandia mañana no habría respuesta militar. ¿Para qué serviría? Ni Dinamarca ni la UE tienen capacidad para responder a dicha agresión. Además, Dinamarca tiene menos motivos aun para defender un territorio que va camino de ser independiente en algún momento futuro. Otra cosa serían las consecuencias de dicha invasión en otros ámbitos: ¿Disolución de la OTAN? ¿Ruptura de relaciones con la UE y el posible acercamiento de esta a otras potencias? Esas son las únicas razones que podrían frenar a Trump, pero no parece que le importen mucho.
1
K
22
#1
yarkyark
Harán como en la segunda guerra mundial con la invasión alemana. Se rendirán a las 2 horas del ataque inicial. (En realidad la hora y 45 minutos.)
0
K
10
#2
Budgie
La fuerza que tienen es irrisoria y en cualquier caso no van a usarla
0
K
10
#3
Sacronte
Da igual, no las van a usar
0
K
10
#12
GeneWilder
La misma política de agresión y abuso que han practicado desde su creación. Espero que se comiencen a destruir desde dentro lo antes posible, antes de que nos lleven a todos al infierno. País más dañino no ha existido jamás en la Historia.
0
K
10
#4
SeñorMarron
Se hace un acuerdo de explotación de recursos con China bien cerca de las bases de EE.UU. y cedes entrada a los puertos en la costa que la separa de Groenlandia, se les permite que escolten sus buques porque Dinamarca no tiene tanta capacidad. En pocos días ya tienes submarinos y cazas chinos merodeando por ahi asegurando el perímetro, EE.UU. se cabrearía muchisimo pero para mi que se arruga y conservas el territorio. Un conflicto entre dos países te lo puede "arreglar" un tercer país.
0
K
8
#5
surco
#4
Claro, claro, los mismos barcos, submarinos y cazas chinos que han ayudado a Maduro
5
K
75
#7
SeñorMarron
*
#5
Es una idea loca, pero no tan loca porque se ha hecho otras veces cosas parecidas (por ejemplo vender/ceder X años un territorio a un tercer país para evitar que te lo arrebaten si no lo puedes mantener). Si funcionarían con EE.UU. y Trump, puede que no, pero la cosa es ponérselo más difícil no más fácil.
IA: "En 1899, tras la derrota en 1898, España vendió a Alemania sus últimas posesiones en Oceanía: las islas Carolinas, Marianas del Norte y Palaos"
1
K
20
#10
yarkyark
#4
" En pocos días ya tienes submarinos y cazas chinos merodeando por ahi asegurando el perímetro"
Eso es técnicamente imposible. Los chinos no tiene bases cerca donde puedan aterrizar y despegar sus aviones y recibir suministros.
No tienes líneas de suministro. Incluso para desplegar una flota con sus portaviones necesitas unas líneas de suministros que hoy por hoy no tienen.
Por eso USA tiene tantísimas bases desplegadas por el mundo para poder mantener las líneas de suministro a sus tropas en cualquier parte y eso que tienen la mayor flota de guerra del mundo.
Para hacerse una idea solo entre el 20% y el 25% de las tropas de un ejercito luchan. El resto son personal de apoyo, logística y mantenimiento.
2
K
38
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
