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Fuente iraní dice que Estados Unidos acordó descongelar los fondos iraníes retenidos en Qatar y otros países (EN)

Una fuente iraní de alto rango dijo el sábado que Estados Unidos había acordado liberar activos iraníes congelados mantenidos en Qatar y otros bancos extranjeros, acogiendo con satisfacción la medida como una señal de "seriedad" para llegar a un acuerdo con Washington conversaciones en Islamabad.

| etiquetas: eeuu , irán , guerra , pakistán , sionismo , israel
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
frankiegth #2 frankiegth *
Ojalá lleguen a un acuerdo justo para ambas partes. Acaban de decir en RTVE que a Irán no lo acoge el derecho internacional para cobrar peajes a los barcos de carga que cruzan el estrecho de Ormuz. Irán afirma que con esos ingresos pretende reconstruir todo lo que les han destruido en los ataques.

Lo que manda narices es que habiendo Irán sufrido una guerra a todas luces ilegal se le pueda reprochar ahora a Irán, desde la UE y desde los mass media, que Irán decida cobrar aranceles por cruzar su costa para reconstruir su país. La hipocresía occidental respecto a Oriente Medio no tiene límites.
17 K 227
pitercio #3 pitercio *
#2 lamentablemente los planes estratégicos no son de dos o tres meses, esto va a durar muchos años. Han obligado a EEUU a una pausa táctica pero USrael quiere Irán, todo Oriente Medio bajo su control y no van a parar.
El plan de destrucción de Europa también avanza, por eso los líderes vendidos europeos se están resistiendo un poquito.
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Bombástico #5 Bombástico
#3 Por querer yo puedo querer ser millonario, otra cosa es que pueda.
5 K 88
frankiegth #6 frankiegth *
#3. Irán ya les ha demostrado sus capacidades y su determinación. A USrael más les vale parar porque Irán ha demostrado tener la sartén por el mango desde el principio de la agresión contra su país. Y plantearse "destruir la civilización persa" con bombas atómicas acabaría por desintegrar políticamente todo occidente tal y como lo conocemos, para bien o para mal, eso es impredecible. Un "socio" con armamento nuclear y gatillo fácil no es un "socio", es un matón de barrio.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Ojalá lleguen a un acuerdo justo para ambas partes

Por ejemplo que las bases militares del país agresor estén tan lejos del país agredido como las del país agredido del país agresor.
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Connect #7 Connect
#2 El estrecho de Ormuz se considera ruta internacional. Efectivamente, no puede cobrar un peaje.
De todas maneras ahí ha sufrido destrozos todo el mundo. Irán más y con menos recursos. Pero si se le eliminan las sanciones y puede empezar a vender petroleo, solo con eso tendrá muchos más ingresos. Aunque tiene que invertir una gran parte en reconstruir su armamento. Yo de ellos es lo primero que hacía vistas las circunstancias y que Israel es una rata traidora.

Con todo, creo que Irán va a…   » ver todo el comentario
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#8 daniMate
#2 no sé loque es el derecho internacional. Era algo que parecía existir en el pasado pero que ya no aplica
Ahora solo hay el derecho de las bombas. Si Irán te puede hundir un barco si no pagas, pues pagas.

Si Venezuela no te su petróleo pues secuestras a su presidente, si el Líbano te queda al norte, pues bombardear su territorio, y te quedas con sus tierras
Y así más y más.
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
#2 "Acaban de decir en RTVE que a Irán no lo acoge el derecho internacional para cobrar peajes a los barcos de carga que cruzan el estrecho de Ormuz"
A eeuu e israel tampoco les acoge el derecho internacional para atacar, bombardear y lanzar misiles sobre Irán o Libano ni para cometer un genocidio en Gaza.
2 K 51
DocendoDiscimus #11 DocendoDiscimus
#2 Si quieren que Irán quite el peaje, que paguen reparaciones de guerra a cambio.

Si no, que el derecho internacional se vaya haciendo a la idea de que Irán hará valer su fuerza ahí.
1 K 26
Gry #13 Gry
#2 El Derecho Internacional los EEUU e Israel se lo pasan por el forro, Irán no va a ser menos.
1 K 32
Bombástico #1 Bombástico
Como dijo el exdirector del FBI, me fío más de lo que digan los iraníes que de Trump.
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cocolisto #10 cocolisto
No se de que derecho internacional se puede hablar sin sonrojarse. ¿De rodear y acosar a países impidiendo acercarse a sus costas como Venezuela o Cuba? ¿De masacrar Palestina, de bombardear Líbano o Iran impunemente?
Visto el panorama ¿Quién pude impedir que Irán cobre peajes como en el canal de Suez o Panamá?
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#12 arreglenenlacemagico
No es mass media ni occidente son las leyes de navegacion que todos los paises se acogen no se porque cojones te votan positivo a semejante majaderia
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menéame