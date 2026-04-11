Fuente iraní dice que Estados Unidos acordó descongelar los fondos iraníes retenidos en Qatar y otros países (EN)

Una fuente iraní de alto rango dijo el sábado que Estados Unidos había acordado liberar activos iraníes congelados mantenidos en Qatar y otros bancos extranjeros, acogiendo con satisfacción la medida como una señal de "seriedad" para llegar a un acuerdo con Washington conversaciones en Islamabad.
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Lo que manda narices es que habiendo Irán sufrido una guerra a todas luces ilegal se le pueda reprochar ahora a Irán, desde la UE y desde los mass media, que Irán decida cobrar aranceles por cruzar su costa para reconstruir su país. La hipocresía occidental respecto a Oriente Medio no tiene límites.
El plan de destrucción de Europa también avanza, por eso los líderes vendidos europeos se están resistiendo un poquito.
Por ejemplo que las bases militares del país agresor estén tan lejos del país agredido como las del país agredido del país agresor.
De todas maneras ahí ha sufrido destrozos todo el mundo. Irán más y con menos recursos. Pero si se le eliminan las sanciones y puede empezar a vender petroleo, solo con eso tendrá muchos más ingresos. Aunque tiene que invertir una gran parte en reconstruir su armamento. Yo de ellos es lo primero que hacía vistas las circunstancias y que Israel es una rata traidora.
Con todo, creo que Irán va a… » ver todo el comentario
Ahora solo hay el derecho de las bombas. Si Irán te puede hundir un barco si no pagas, pues pagas.
Si Venezuela no te su petróleo pues secuestras a su presidente, si el Líbano te queda al norte, pues bombardear su territorio, y te quedas con sus tierras
Y así más y más.
A eeuu e israel tampoco les acoge el derecho internacional para atacar, bombardear y lanzar misiles sobre Irán o Libano ni para cometer un genocidio en Gaza.
Si no, que el derecho internacional se vaya haciendo a la idea de que Irán hará valer su fuerza ahí.
Visto el panorama ¿Quién pude impedir que Irán cobre peajes como en el canal de Suez o Panamá?