Una fuente desmiente las conversaciones entre Irán y EE. UU. y afirma que Trump ha dado marcha atrás (inglés)

La fuente subrayó que no hay negociaciones en curso ni se han celebrado, y añadió que, dada la actual situación de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones anteriores a la guerra, ni habrá estabilidad en los mercados energéticos. El ultimátum de cinco días de Trump supone la continuación del programa de crímenes del régimen estadounidense contra el pueblo iraní, advirtió el funcionario, y añadió que Irán seguirá respondiendo y defendiendo el país en todos los frentes.