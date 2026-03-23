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Una fuente desmiente las conversaciones entre Irán y EE. UU. y afirma que Trump ha dado marcha atrás (inglés)

Una fuente desmiente las conversaciones entre Irán y EE. UU. y afirma que Trump ha dado marcha atrás (inglés)

La fuente subrayó que no hay negociaciones en curso ni se han celebrado, y añadió que, dada la actual situación de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones anteriores a la guerra, ni habrá estabilidad en los mercados energéticos. El ultimátum de cinco días de Trump supone la continuación del programa de crímenes del régimen estadounidense contra el pueblo iraní, advirtió el funcionario, y añadió que Irán seguirá respondiendo y defendiendo el país en todos los frentes.

| etiquetas: guerra de irán , marcha atrás , trump , negociaciones
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Dav3n *
A ver, todavía hace falta que "una fuente" desmienta lo que diga este trozo de mierda bajo control sionista?

En serio? xD xD xD

Os lo resumo yo: Irán no va a retroceder porque sus motivos son existenciales y ya han dejado muy clara su postura, sus condiciones y que están controlando la situación bélica a la perfección. Estaban preparados y no van a perder militarmente.

Usrael ha perdido, ahora se trata de si aceptarán la derrota o de si tirarán una nuke para honrar al maligno.

El mundo ya ha cambiado, hagan lo que hagan.
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carakola #10 carakola
#6 #8 Gracias! Me fui a comer y se me pasó el tiempo de editar.
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#4 elyari
Noooo....imposible, no puede ser, cómo va a ser esto real?! ohhhh....Shorpresha, Taco siendo Taco :troll:

Irán ahora mismo lleva la batuta. Le están machacando, sí, seguro, pero está demostrando que puede devolver los golpes sin ningún problema y darles donde les duele. Y de momento nadie se junta a la fiesta ni les interesa, por muchos ataques de falsa bandera de "Irán puede atacar Europa profunda con misiles" y blablablabla... Los usanos se han metido en un patatal de cuidado por hacerle caso al pirado de israhell
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#9 Leclercia_adecarboxylata
Lo desmiente la Fontana di Trevi.
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
No hombre.....

Trump nunca nos mentiria.

xD
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ombresaco #3 ombresaco
guerra psicológica, con muertos y heridos psicológicos
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wachington #5 wachington
El problema que tiene Estados Unidos actualmente es que su líder es tan volátil que no tiene sentido negociar con ellos y los iraníes lo saben muy bien.

Así que esto no tiene una salida que no sea la rendición de uno de los bandos.
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pedrario #7 pedrario
>Una fuente

Asumo que directo a portada xD
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menéame