Una fuente desmiente las conversaciones entre Irán y EE. UU. y afirma que Trump ha dado marcha atrás (inglés)

La fuente subrayó que no hay negociaciones en curso ni se han celebrado, y añadió que, dada la actual situación de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones anteriores a la guerra, ni habrá estabilidad en los mercados energéticos. El ultimátum de cinco días de Trump supone la continuación del programa de crímenes del régimen estadounidense contra el pueblo iraní, advirtió el funcionario, y añadió que Irán seguirá respondiendo y defendiendo el país en todos los frentes.
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En serio?
Os lo resumo yo: Irán no va a retroceder porque sus motivos son existenciales y ya han dejado muy clara su postura, sus condiciones y que están controlando la situación bélica a la perfección. Estaban preparados y no van a perder militarmente.
Usrael ha perdido, ahora se trata de si aceptarán la derrota o de si tirarán una nuke para honrar al maligno.
El mundo ya ha cambiado, hagan lo que hagan.
Irán ahora mismo lleva la batuta. Le están machacando, sí, seguro, pero está demostrando que puede devolver los golpes sin ningún problema y darles donde les duele. Y de momento nadie se junta a la fiesta ni les interesa, por muchos ataques de falsa bandera de "Irán puede atacar Europa profunda con misiles" y blablablabla... Los usanos se han metido en un patatal de cuidado por hacerle caso al pirado de israhell
Trump nunca nos mentiria.
Así que esto no tiene una salida que no sea la rendición de uno de los bandos.
Asumo que directo a portada