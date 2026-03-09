edición general
Franz Ferdinand, al ejército israelí por usar 'Take Me Out&'; "Sois asesinos"

Franz Ferdinand se han declarado «asqueados» y «furiosos» después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) hayan usado su canción de 2003, ‘Take Me Out’, en un vídeo propagandístico que muestra imágenes de aviones de combate, explosiones y a un soldado israelí celebrando los ataques del país contra Irán, que han dejado ya cientos de muertos. La leyenda de la publicación dice “Operación León Rugiente: así se hace”.

: “Estos asesinos belicistas están usando nuestra música sin nuestro consentimiento. Esto nos provoca tanto náuseas como furia. Aunque, en realidad, es algo bastante típico, ¿no? Llegar pavoneándose y tomar lo que no es suyo con una arrogancia vil…”

Así es,y si tienen que dejar un reguero de muertos no tienen ningún problema.
Imagina que Franz Ferdinand acaba desencadenando la tercera guerra mundial…
Son asesinos dirigidos por un psicópata como Netanyahu.
