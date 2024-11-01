Francia pide la dimisión de la relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados

El ministro de Exteriores de Francia ha pedido hoy la dimisión de la relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, tras unas "indignantes" declaraciones en contra de Israel en las que aseguró que "como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes".Barrot ha asegurado que Albanese "se presenta como experta independiente de Naciones Unidas". "No es ni experta ni independiente, sino una activista política que incita a sectores del odio que desmerecen la causa del pueblo palestino".