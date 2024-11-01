edición general
Francia pide la dimisión de la relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados

El ministro de Exteriores de Francia ha pedido hoy la dimisión de la relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, tras unas "indignantes" declaraciones en contra de Israel en las que aseguró que "como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes".Barrot ha asegurado que Albanese "se presenta como experta independiente de Naciones Unidas". "No es ni experta ni independiente, sino una activista política que incita a sectores del odio que desmerecen la causa del pueblo palestino".

ipanies
Francia dando mas asco del habitual :wall:
javibaz
"como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes"
Y ese es Israel.
#9 VFR
Cargándose la ONU desde dentro, me alegro
kinz000
Cómo les duele los sionazis que los destapen
zentropia
Albanese: hay mas de 650k muertos en Gaza.

De donde sales las cifras?

Ahhh. He cogido la lista oficial de muertos de Hamas y la he multiplicado x12.

Por que x12?
Porque asi me da un numero muy grande

Pero te basas en algun otro dato como exceso de muertos o tal?
Datos, que va. La gente no quiere datos, quiere indignarse!
#5 diablos_maiq
#4 ¿El número de desaparecidos te vale?
DocendoDiscimus
#4 ¿Estás negando el holocausto?
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Es una relatora y tiene que crear un relato.
No le pidas peras al olmo
kinz000
#8 Sabes que tus juegos de palabras dan ascazo?
