Francia clama: “La mujer está hecha para parir, con caderas anchas, no para el fútbol...”

Unas declaraciones públicas de un técnico francés han desatado la polémica. Guy Roux, veterano entrenador del AJ Auxerre, no parece ser un gran aficionado al fútbol femenino por sus palabras. Le acusan de sus comentarios sexistas por su entrevista en L’Est Éclair. “La mujer está hecha para dar a luz, con caderas más anchas. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Respeto mucho a estas jóvenes que practican su deporte favorito. Si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, les remito a los partidos de Primera División,...
| etiquetas: francia , mujer , fútbol , guy roux
Pero viendo como varios jugadores diferian en desempeño tanto en clubes internacionales, como en la seleccion, pues mande al diablo ese deporte.
Igual, lo respeto mas que las "sectas de futbol" de los gringos
#5 Es algo que se repite mucho, si la liga es fuerte la selección es una molestia. Si la liga es una mierda entonces los jugadores ven importante competir por su selección.
Como casos de ligas fuertes / equipo nacional molestia: EEUU en baloncesto, en fútbol Inglaterra o España. Y al contrario pues Brasil, Argentina o Francia, donde básicamente la selección es un escaparate para ir a la ligas que pagan bien.
Pues lo mismo, y qué?
Noticia: "Un señor aleatorio ha dicho que..."
Tambien explica lo de Petain
Semejante grilipollas no se que hace siendo tecnico...