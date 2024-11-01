edición general
Francia clama: “La mujer está hecha para parir, con caderas anchas, no para el fútbol...”

Unas declaraciones públicas de un técnico francés han desatado la polémica. Guy Roux, veterano entrenador del AJ Auxerre, no parece ser un gran aficionado al fútbol femenino por sus palabras. Le acusan de sus comentarios sexistas por su entrevista en L’Est Éclair. “La mujer está hecha para dar a luz, con caderas más anchas. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Respeto mucho a estas jóvenes que practican su deporte favorito. Si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, les remito a los partidos de Primera División,...

Raziel_2 #2 Raziel_2
Los que dicen que: "Nos quieren meter el fútbol femenino por los ojos" deberían preguntarnos a quienes no nos gusta el fútbol, que pensamos de la basura de su deporte favorito.
azathothruna #5 azathothruna
#2 De niño me gustaba, hasta era hincha de un equipo de los "grandes a nivel nacional"
Pero viendo como varios jugadores diferian en desempeño tanto en clubes internacionales, como en la seleccion, pues mande al diablo ese deporte.
Igual, lo respeto mas que las "sectas de futbol" de los gringos
Raziel_2 #10 Raziel_2
#5 A mi el deporte y sus aficionados no me han molestado jamás. Me molestan los gañanes que se creen mejores que el resto porque ven un deporte por la tele o en un estadio.
#13 encurtido
El comentario de este señor es cavernícola, de los de tenerlo cancelado de donde esté ahora. Pero también es cierto que si bien el fútbol interesa a los hombres pero no a las mujeres, el fútbol femenino es que no interesa a nadie. Lo más parecido a deporte femenino con buena repercusión es el tenis, que se fijen en él.

#5 Es algo que se repite mucho, si la liga es fuerte la selección es una molestia. Si la liga es una mierda entonces los jugadores ven importante competir por su selección.

Como casos de ligas fuertes / equipo nacional molestia: EEUU en baloncesto, en fútbol Inglaterra o España. Y al contrario pues Brasil, Argentina o Francia, donde básicamente la selección es un escaparate para ir a la ligas que pagan bien.
azathothruna #8 azathothruna
#7 Ya vi que no es musulman, es el tipico "ario frances" que extraña tener el yugo sobre vietnam y argelia.
ombresaco #6 ombresaco
Los hombres no estan hechos para nadar. Deberiamos prohibir la natacion. Tampoco para tirarse en paracaidas ni para lanzar pelotas de goma al otro lado de una red.

Pues lo mismo, y qué?
themarquesito #1 themarquesito
No sabía que Guy Roux siguiera vivo. Debería volverse a la irrelevancia de la que no debió salir para decir esto.
Chinchorro #11 Chinchorro
Titular: "Fracia clama..."
Noticia: "Un señor aleatorio ha dicho que..."
Milmariposas #12 Milmariposas
Maredeu, ochenta y siete años... Por dior! A la sopica y a dormir, abuelo!
azathothruna #3 azathothruna
Si no es moro/musulman, pues se confirma por que pelearon tan mal contra los nazis al principio, por eleccion propia
Tambien explica lo de Petain
Gadfly #7 Gadfly
#3 what?
JackNorte #9 JackNorte
Los que no sean messi deberian dedicarse a otra cosa xD
KoLoRo #4 KoLoRo
Unga Unga Unga, grito despues, se comio un platano y volvio a su cueva.

Semejante grilipollas no se que hace siendo tecnico...
