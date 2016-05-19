edición general
5 meneos
4 clics

La fortuna de Trump se dispara: de 4.400 a 7.700 millones de dólares en un año

En apenas un año, la fortuna de la familia Trump se ha disparado. Según estimaciones de Bloomberg y Forbes, el patrimonio del actual presidente de Estados Unidos asciende hoy a más de 7.700 millones de dólares, frente a los 4.400 millones registrados en octubre de 2024. Un aumento vertiginoso que devuelve a la familia presidencial al selecto grupo de las 500 mayores fortunas del planeta y que ilustra una tendencia más amplia: la creciente fusión entre poder político y acumulación privada de riqueza.

| etiquetas: trump , fortuna , maga
5 0 0 K 55 politica
12 comentarios
5 0 0 K 55 politica
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Nada sospechoso .... xD
1 K 25
#6 JanSolo *
El concepto de derechista en grado sumo. No se puede robar mas y mas descaradamente. Pero esperate que ahora van a venir los terraplanistas a decir que lo ha ganado limpiamente.
1 K 21
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Se lo merece, como el rey, Ayuso y Abascal.
0 K 13
ipanies #4 ipanies
La manipulación de mercado es muy rentable y ojo!! Que no estoy diciendo que Trump haya manipulado el mercado, solo digo que es muy rentable!! :troll:
0 K 12
Asnaeb #2 Asnaeb *
Es un saco sin fondo que actúa a modo de sumidero que traga todo lo de valor que le rodea, como cuando quiso quedarse con aquel trofeo de fútbol.
0 K 11
Spirito #7 Spirito
El pobre anciano necesita otros pocos miles de millones de dólares para ser feliz. :roll:

Los zurdos, como no tenéis ni alma ni corazón, no podéis entenderlo. ¬¬
0 K 9
Andreham #8 Andreham
Vamos que está haciendo un Juan Carlos I pero como es la tierra de las oportunidades nadie dice nada.
0 K 6
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

Está haciendo en un año lo que el Campechano en 20. :roll:
1 K 22
#3 Somozano *
Bueno son cosas que pasan
Begoña paso de administrar los puticlubs de su padre y tío

www.elespanol.com/espana/politica/20250907/disfrutalas-saunas-madrid-a

A trabajar en una ONG normalita pero aceptable cuando su marido ganó la secretaria general
Aquí la vemos con sus compañeros. Oficina normal.

okdiario.com/img/2016/05/19/begona-gomez-en-task-force-ok.jpg

A una vez fue presidente acabar…   » ver todo el comentario
6 K -53
Asnaeb #5 Asnaeb
#3 ¿Viniste a hablar de tu libro?
4 K 54
Spirito #9 Spirito
#3 Algunos tenéis la cabecita muy muy sucia.
2 K 29
#12 Somozano *
#9 Te recomiendo el trabajo de investigación de El Español. Entrevistando a gente que da sus nombres y que confirman que por supuesto había prostitución, drogas y menores en las saunas del suegro y tío de Begoña pero es que además la propia Bego, la chica, les llevaba las cuentas y cosas como la publicidad

Y si no que Begoña enseñe currículum y diga dónde coño trabajo entre 1995 y 2010 por poner dos fechas.…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame