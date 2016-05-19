La fortuna de Trump se dispara: de 4.400 a 7.700 millones de dólares en un año

En apenas un año, la fortuna de la familia Trump se ha disparado. Según estimaciones de Bloomberg y Forbes, el patrimonio del actual presidente de Estados Unidos asciende hoy a más de 7.700 millones de dólares, frente a los 4.400 millones registrados en octubre de 2024. Un aumento vertiginoso que devuelve a la familia presidencial al selecto grupo de las 500 mayores fortunas del planeta y que ilustra una tendencia más amplia: la creciente fusión entre poder político y acumulación privada de riqueza.
| etiquetas: trump , fortuna , maga
