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Una formación de aviones cisterna de EEUU cruza el estrecho de Gibraltar rumbo al Mediterráneo oriental

Una formación de aviones cisterna de EEUU cruza el estrecho de Gibraltar rumbo al Mediterráneo oriental

Los KC-46A Pegasus de la Fuerza Aérea estadounidense abastecen a los cazas F/A-18 desplegados en la zona

| etiquetas: guerra , escalada , irán , israel , genocidio , netanyahu , trump , eeuu
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7 comentarios
6 1 0 K 64 actualidad
ur_quan_master #3 ur_quan_master
La gasolina por las nubes :troll:
1 K 22
#5 Tensk
#3 Vaya comentario más asqueroseno ¬¬

(Si hay que bajar el nivel, lo tiramos al suelo)
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 ya, son gracias de queroseno y no puedo
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pepel #2 pepel
Aviones cisterna que se repostan en vuelo con otros aviones cisterna para volar más lejos.
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#1 noopino
Portugal... Que haces?
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#4 Tensk
#1 Bacalhau e toalhas, pa!
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reithor #6 reithor
Lo más sorprendente es que respeten el espacio aéreo de los países en la trayectoria.
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