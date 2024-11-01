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Una formación de aviones cisterna de EEUU cruza el estrecho de Gibraltar rumbo al Mediterráneo oriental
Los KC-46A Pegasus de la Fuerza Aérea estadounidense abastecen a los cazas F/A-18 desplegados en la zona
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ur_quan_master
La gasolina por las nubes
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Tensk
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Vaya comentario más asqueroseno
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ur_quan_master
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ya, son gracias de queroseno y no puedo
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pepel
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noopino
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Bacalhau e toalhas, pa!
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