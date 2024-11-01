edición general
La Fontana de Trevi pasa a ser de pago para gestionar el turismo y enfada a los visitantes: "Ya pagamos lanzando la moneda al agua"

La Fontana de Trevi pasa a ser de pago para gestionar el turismo y enfada a los visitantes: "Ya pagamos lanzando la moneda al agua"

Este lunes ha entrado en vigor la nueva medida que hará que los turistas tengan que pagar dos euros para poder visitar de cerca el monumento

sleep_timer #3 sleep_timer
Guiris, repetid conmigo:
"Las ciudades no son parques temáticos"
javibaz #4 javibaz
#3 Roma si lo es.
Don_Pixote #1 Don_Pixote
""Ya pagamos lanzando la moneda al agua" nadie te obliga a tirar la moneda al agua para que venga uno con un iman y un palo y se la quede...

:palm: :palm:

Son 2 euros, luego los helados de postureo a 5-6 € en la misma plaza no pasa nada
kumo #6 kumo
#1 Creo recordar que tenían establecido un sistema de recogida de las monedas y no podía acceder cualquiera.

También te digo que ponerle puertas de pago a una plaza pública... No sé..
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#6 lo que tiene el postureo, que acaban hasta la polla

Y me temo que veremos mas y mas ejemplos , incluso en nuestro pais.
Raziel_2 #11 Raziel_2
#6 Yo estuve hace dos años, ni me acerqué porque era imposible.

Había de todo, pero lo que mas abundaban eran los "intagramers" y "tik tokers" haciendo los videos desde la parte mas baja, en fila para ir pasando.

Supongo que lo que van a cerrar y cobrar será el acceso a esa zona.
afrofrog #7 afrofrog
Nosotros nos dimos un chapuzón gratis. Eran otros tiempos. Hay que decir que nos libramos por los pelos de que nos sacaran a porrazos
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#7 Marcello, come here!
#12 Martillo_de_Herejes
#9 Ains... Anita Ekberg :-* :-* :-* :-*
#13 tobruk1234
#7 Y aqui tenemos a un impresentable que hace lo que le da la gana, pena que no te pillaran y te pusieran la multa, con gente como tu asi se jode la historia, hace como 30 años o mas que esta totalmente prohibido bañarse en la fuente. Luego nos quejamos cuando vallan las zonas y cobran entradas para ver.
Arkhan #5 Arkhan
Me encantan los malabares mentales que se llegan a hacer para justificar estas medidas "para contener la presión turística", "que generarán empleo (temporal, precario y seguramente por una subcontrata)" y que "ayudará a los vecinos a cosas que no van a pasar porque patatas" cuando no es más que la administración pública aprovechándose de esa masificación turística para aumentar beneficios.
innerfocus #2 innerfocus
Uf, menos mal que ya la visité, me acabo de ahorrar 2€, a ver qué me compro..
devilinside #14 devilinside
#2 No te llega ni para una birra en cualquier bar de Roma
