Los fondos lo confirman: los grandes inversores se han cansado del 'ladrillo' español y ajustarán su capital en el país

Los fondos se están cansando de España. Las trabas administrativas, la lentitud a la hora de obtener licencias , la creciente presión regulatoria y los elevados costes están llevando a que los grandes inversores miren hacia otros países más "agiles que España" y por tanto se llevan su dinero a otros mercados.

reivaj01 #1 reivaj01
Tanta paz se lleven como descanso dejan
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#1

Ojalá tengas razón, pero temo que peques de optimista.
HeilHynkel #13 HeilHynkel
Si no los puedes vender (por caros) ya no es negocio.
Asimismov #3 Asimismov *
Titular alternativo:
Los pisos y viviendas son demasiado caros en España, incluso para los fondos de inversión y les queda poco margen de ganancias.

Próximo titular:
Los fondos de inversión mpezarán a deshacer sus inversiones inmobiliarias con rentabilidades óptimas.
Dragstat #21 Dragstat
#3 para los inversores, demasiado caros significa que la rentabilidad esperada hace que no compense, como se dice en el propio artículo:

"Todos estos factores "reducen la rentabilidad de los proyectos residenciales en España" "

Vamos que todo es palabrería, al final es cuestión de rentabilidad. Y como llega un punto en que no se puede estirar más el chicle porque a la gente ya no le llega con sus ingresos, pues no pueden ordeñar más.
#10 lectordigital *
No hay español que pueda comprar un piso de obra nueva en una gran ciudad. Estoy arto de ver promociones de obra nueva en Barcelona donde la publicidad es en inglés !!
#18 Feliberto
#10 Y en ucraniano
pepel #2 pepel
Veremos si los precios vuelven a la senda.
#5 hokkien
#2 xD
#22 pirat
La solución es cinstruir más (sarcasmo){troll}
Mala #4 Mala
Mientras "solamente" sean los inversores del ladrillo no vamos mal. No parece que a nuestors gobernos
les preocupe nada mas allá de las cifras del turismo.
platypu #7 platypu
Gracias Pedro. Ni una vivienda mas  media
alcama #11 alcama
#7 180.000 prometió el tontolapolla del perro
Benzo #19 Benzo
#11 "Esta va a ser la legislatura de la vivienda" ... :roll:
alcama #20 alcama
#19 De la suya
DrEvil #9 DrEvil
Bueno, pues por fin vamos a poder ver si el precio era culpa de los malvados capitalistas extranjeros.
Si era culpa suya, ahora que están aflojando, los precios tendrían que bajar. Si no bajan igual es que no era ese el problema y muchos llevan años cacareando un cuento...
platypu #15 platypu
#9 Teniendo en cuenta que menos del 5% es de grandes tenedores te puedes hacer una idea
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#15 comí si le hablas a un pino.
Olepoint #6 Olepoint
¡¡¡ Notición estupendo para todo el tejido social español !!!

Esas putas garrapatas se están empezando a marchar, ¡¡¡ Bien, bien, bien !!!

Me han dado una alegría.
