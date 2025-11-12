Los fondos lo confirman: los grandes inversores se han cansado del 'ladrillo' español y ajustarán su capital en el país

Los fondos se están cansando de España. Las trabas administrativas, la lentitud a la hora de obtener licencias , la creciente presión regulatoria y los elevados costes están llevando a que los grandes inversores miren hacia otros países más "agiles que España" y por tanto se llevan su dinero a otros mercados.
Ojalá tengas razón, pero temo que peques de optimista.
Los pisos y viviendas son demasiado caros en España, incluso para los fondos de inversión y les queda poco margen de ganancias.
Próximo titular:
Los fondos de inversión mpezarán a deshacer sus inversiones inmobiliarias con rentabilidades óptimas.
"Todos estos factores "reducen la rentabilidad de los proyectos residenciales en España" "
Vamos que todo es palabrería, al final es cuestión de rentabilidad. Y como llega un punto en que no se puede estirar más el chicle porque a la gente ya no le llega con sus ingresos, pues no pueden ordeñar más.
les preocupe nada mas allá de las cifras del turismo.
Si era culpa suya, ahora que están aflojando, los precios tendrían que bajar. Si no bajan igual es que no era ese el problema y muchos llevan años cacareando un cuento...
Esas putas garrapatas se están empezando a marchar, ¡¡¡ Bien, bien, bien !!!
Me han dado una alegría.