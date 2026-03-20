El FMI pide a España que elimine el tope a los alquileres y le advierte de que el "deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige una acción más contundente"

"El rápido aumento de los precios de la vivienda, que está erosionando la asequibilidad y reduciendo la movilidad de los trabajadores, debe abordarse, sobre la base de las iniciativas del Gobierno para impulsar la oferta de vivienda."
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Porque no os lo vais a creer, si el alquiler regular fuese el chollazo que muchos pensáis, no sería imposible alquilar en ninguna ciudad de España por falta de oferta. O es que la gente es idiota y prefiere cerrar su piso en lugar de forrarse?
¿Verdad?
Pues no, dice que eso sería comunismo y que por tanto está bien vender las casas a capital extranjero.
Esa es la diferencia entre un partido patriota y un partido vendepatrias
Donde vivo, después de decenios sin promoción, la última de pisos de protección oficial valenciana ronda los 300.000€ por vivienda...
¿En que quedamos?