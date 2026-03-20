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El FMI pide a España que elimine el tope a los alquileres y le advierte de que el "deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige una acción más contundente"

"El rápido aumento de los precios de la vivienda, que está erosionando la asequibilidad y reduciendo la movilidad de los trabajadores, debe abordarse, sobre la base de las iniciativas del Gobierno para impulsar la oferta de vivienda."

| etiquetas: vivienda
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17 comentarios
8 1 3 K 88 actualidad
Comentarios destacados:      
zhensydow #1 zhensydow
Claro porque quitar el tope hará que los precios bajen.
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Andreham #8 Andreham
#1 Como en el resto de Europa, que gracias a que no hay tope en los precios, el precio de los alquileres está por los suelos y los pobres extranjeros tienen que venir a España a invertir porque en sus países no ganan dinero. :roll:
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#9 surco *
#1 Ya se que lo dices con ironía, pero podría pasar si eso consiguiera atraer más oferta. En este caso no va a pasar porque necesitas hacer muchas más cosas, como gravar pisos vacíos, vivienda pública en alquiler, cargarte las viviendas de uso turístico, y dejar de putear al propietario entorpeciendo deshaucios.
Porque no os lo vais a creer, si el alquiler regular fuese el chollazo que muchos pensáis, no sería imposible alquilar en ninguna ciudad de España por falta de oferta. O es que la gente es idiota y prefiere cerrar su piso en lugar de forrarse?
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Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#1 lo único que hará que bajen los precios es o bien reducir la demanda o bien aumentar la oferta. Que parecéis nuevos.
1 K 22
#14 surco *
#11 No, los topes también pueden reducir los precios, eso sí, vas a conseguir que ningún inquilino se vaya ni con agua caliente y que sea imposible ( ya lo es por la inseguridad juridica) encontrar un piso en alquiler. Vamos, volver a " El pisito" película que tendría que ser de obligada visión para hablar de este tema. Es de los 50 y refleja muy bien lo que era la renta antigua con Franco
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Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#14 esa medida tendrá el efecto contrario. Ya se ha demostrado infinidad de veces.
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Format_C #3 Format_C
Que rápidos estan cuando le joden la partida a blackrock y compañia.
6 K 71
reithor #4 reithor
El mundo, ese medio que mantuvo durante años que el 11M fue eta.
6 K 71
#2 Alcalino
Un partido como VOX que fuera verdaderamente patriota exigiría cosas como que las casas solo se puedan vender a españoles.

¿Verdad?

Pues no, dice que eso sería comunismo y que por tanto está bien vender las casas a capital extranjero.

Esa es la diferencia entre un partido patriota y un partido vendepatrias
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#10 dsj
#2 anda como en Canadá
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capitan__nemo #17 capitan__nemo
¿Con accion mas contundente se refiere a prohibir la compra de vivienda al que no la quiera para vivir en ella como los inversores y especuladores internacionales?
1 K 27
pepel #5 pepel
El FMI pidiendo que se destinen más recursos públicos al negocio de la vivienda. Que se jodan los que pagan impuestos.
1 K 23
#6 NoMeVeas
Hacer caso al FMI es garantia de quiebra económica y social. Son unos expertos en eso.
1 K 19
#13 okeil
Ah ¿Pero hay un tope? ... Cualquiera lo diría ...
1 K 19
#12 pirat
Supongo que "contundente" se refiere a igualar la oferta de vivienda pública en alquiler social, y no necesariamente de nueva construcción...
Donde vivo, después de decenios sin promoción, la última de pisos de protección oficial valenciana ronda los 300.000€ por vivienda...
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#7 UserNotFound_164
El FMI le pide a España que elimine las medidas que ha tomado para mejorar la asequibilidad de la vivienda. El FMI le pide a España que tome medidas para mejorar la asequibilidad de la vivienda

¿En que quedamos?
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menéame