La Fiscalía pide la absolución del fiscal general y carga contra la "poco comprensible" investigación del juez Hurtado

La Fiscalía pide la absolución del fiscal general y carga contra la "poco comprensible" investigación del juez Hurtado

La teniente fiscal del Supremo explica en su informe final que la pareja de Isabel Díaz Ayuso “ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano” y defiende que no hay pruebas que permitan condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración

#3 Leon_Bocanegra
Creo que la consigna que le han dado a los monguer de derechas es "ay ay, pero es que el fiscal borró su móvil con los datos que demostrarían su inocencia"

Cagate lorito
pitercio #7 pitercio
#3 menos mal que lo borró, porque si cae en manos de Pepe Gotera y Otilio y el borrachuzo bulero del pelo blanco, la mitad de las investigaciones que están llevando habrían terminado al servicio de las cloacas y en comercio con el crimen organizado.
#8 Leon_Bocanegra
#7 pero hombre, eso sería filtrar información, y eso en España es un delito muy grave. :troll:
johel #9 johel *
#7 Vistso los "recortes" de la UCO*, yo lo limpiaria con lejia por si queda algun rastro de adn.

*Menuda forma de tirar por el suelo ya no la imagen de la justicia que esta a nivel de "a este suelo le hace falta un fregado", sino la de toda la policia.
#12 Tensk
#3 #7 Porque, claro, borra justo aquello en lo que podría exonerarse de toda culpabilidad y se libraría de todo esto de un plumazo.

"ñeñeñe, pero es que había más cosas"

Pues muy bien, para eso borras todo lo demás y dejas sólo aquello que te exonere, haces copia sólo de eso.

Por otro lado, y en base a lo que él mismo ha dicho, resulta que tiene el mismo teléfono para uso particular y "de empresa". Eso no es serio en alguien que dice que borra a menudo por seguridad.

Se lo podrá creer él, yo no.
#13 Leon_Bocanegra
#12 tranquilo, todos sabemos que es lo que tú te vas a creer y lo que no. Por suerte,de momento, la justicia no funciona así. De momento, porque los tuyos están haciendo lo posible por cargarsela y que funcione con la misma lógica absurda que funcionan los palmeros de la derecha.
#17 Tensk
#13 Me encanta los que demuestran su incapacidad de raciocinio acusando de cosas que no he dicho y metiéndome en el grupo de sus adversarios políticos cuando yo no soy de ninguno. Vamos, nada nuevo bajo el sol respecto a tu persona, que das para lo que das: poco tirando a nada.

He dicho que si él quisiera y esas pruebas demostrasen su inocencia, se las podría haber guardado sin tener que guardar todo lo demás, podría haber eliminado todo menos lo que le interesaba desde el punto de vista de su…   » ver todo el comentario
#15 pirat
#3 "Deducen" que ahí estaría la prueba inculpatoria definitiva...
#2 OctavioPio
Reformulo el titular para ser mas descriptivo. La organizacion bajo el mando jerarquico del acusado, al que le deben obediencia, dice que aqui no ha pasado nada.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Si tanto la fiscalía como la abogacía piden la absolución, ¿el juez puede emitir una condena? :shit:
#4 OctavioPio
#1 La abogacia... La defensa mas bien. ¿Que va a decir la defensa? ¿Que es culpable?

La fiscalia, organizacion vertical bajo el mando del acusado, ¿Que va a decir?

El juez puede juzgar en base al procedimiento? O tiene que trancribir lo que diga Moncloa? Al fin y al cabo, de quien depende la fiscalia? Pues eso.

Supongo que la separacion de poderes solo se reclama cuando interesa.
#6 malditopendejo *
#4 la fiscalia depende de unos distintos a los que pertenece la Sala Segunda de lo Penal.

Eso me suena de haber escuchado en boca de ambos partidos que representan el bipartidismo.

En definitiva, que aquí la Justicia y la Ley es solo para pobres y se la follan como y cuando quieren.
#16 OctavioPio
#6 Precisamente todo esto se trata de que no sea así. Que caigan todos los que deban caer. De uno y de otro lado.
rmdf #5 rmdf
#1 También está el abogado de la acusación particular, que en este caso hace de fiscal.

Y sí, el juez puede emitir condena. No es decoroso, pero puede.
#11 Tensk
#5 ¿Por qué no es decoroso?
#10 Tensk
La conocida estrategia de la fiscal defensora.
Carnedegato #14 Carnedegato
Curioso que la Fiscalía siempre encuentre “trato igualitario” cuando el beneficiado es del círculo de la PSOE. El fiscal general sigue en su puesto pese a estar señalado por filtrar información reservada, el juez que investiga es atacado y los medios amigos ya escriben la absolución antes de que se dicte. Si esto pasara con alguien del PP, habría portadas, tertulias y manifestaciones feministas de urgencia.
