La Fiscalía pide la absolución del fiscal general y carga contra la "poco comprensible" investigación del juez Hurtado

La teniente fiscal del Supremo explica en su informe final que la pareja de Isabel Díaz Ayuso “ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano” y defiende que no hay pruebas que permitan condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración
Cagate lorito
*Menuda forma de tirar por el suelo ya no la imagen de la justicia que esta a nivel de "a este suelo le hace falta un fregado", sino la de toda la policia.
"ñeñeñe, pero es que había más cosas"
Pues muy bien, para eso borras todo lo demás y dejas sólo aquello que te exonere, haces copia sólo de eso.
Por otro lado, y en base a lo que él mismo ha dicho, resulta que tiene el mismo teléfono para uso particular y "de empresa". Eso no es serio en alguien que dice que borra a menudo por seguridad.
Se lo podrá creer él, yo no.
He dicho que si él quisiera y esas pruebas demostrasen su inocencia, se las podría haber guardado sin tener que guardar todo lo demás, podría haber eliminado todo menos lo que le interesaba desde el punto de vista de su… » ver todo el comentario
La fiscalia, organizacion vertical bajo el mando del acusado, ¿Que va a decir?
El juez puede juzgar en base al procedimiento? O tiene que trancribir lo que diga Moncloa? Al fin y al cabo, de quien depende la fiscalia? Pues eso.
Supongo que la separacion de poderes solo se reclama cuando interesa.
Eso me suena de haber escuchado en boca de ambos partidos que representan el bipartidismo.
En definitiva, que aquí la Justicia y la Ley es solo para pobres y se la follan como y cuando quieren.
Y sí, el juez puede emitir condena. No es decoroso, pero puede.