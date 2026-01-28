La fiscalía húngara procesa al alcalde de Budapest por permitir la celebración del Orgullo Gay

La fiscalía de Budapest ha decidido presentar cargos contra Gergely Karácsony, alcalde de la capital de Hungría, por la decisión del edil de permitir la celebración del Orgullo Gay del pasado año, evento prohibido desde el pasado mes de marzo por una ley impulsada por el gobierno ultraderechista de Viktor Orbán.
| etiquetas: viktor orbán , hungría , ultraderecha , budapest , orgullo gay , lgtbi
Los Criterios de Copenhague se aprobaron en 1993 y marca las condiciones básicas que debe cumplir cualquier país que quiera entrar en la Unión Europea.
El país candidato debe garantizar:
Democracia estable
Estado de derecho
Respeto de los derechos humanos
Protección de las minorías
Incluye elecciones libres, separación de poderes, libertad de prensa, justicia independiente, etc.
Alguien tendría que sacar a pasear el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
Y, lamentablemente, no me río por Hungría