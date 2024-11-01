edición general
3 meneos
3 clics
La Fiscalía General de EEUU no investigará por ahora al agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis

La Fiscalía General de EEUU no investigará por ahora al agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis

El fiscal general adjunto de EEUU, Todd Blanche, ha manifestado este domingo que su oficina no tiene intención de investigar por el momento al agente federal de inmigración que mató a tiros a Renee Good el pasado 7 de enero al insistir, siguiendo la versión oficial, que el agente actuó en defensa propia porque la mujer intentó atropellarle con su vehículo. "Nosotros no vamos a investigar cada vez que un agente se defiende frente a alguien que pone su vida en peligro".

| etiquetas: fiscal , fiscalía , eeuu , ice , agente , muerte
3 0 0 K 53 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 53 actualidad
pingON #1 pingON
que soy compañero coño!!!!!!
1 K 38
Milmariposas #2 Milmariposas
Pues parece que por aquellas latitudes, el que puede hacer, también está haciendo... :roll:
0 K 18

menéame