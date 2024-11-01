La Fiscalía abre diligencias contra Albiol por el desalojo de 400 personas vulnerables en Badalona

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para analizar varias denuncias relacionadas con el desalojo del antiguo instituto B9, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, llevado a cabo el pasado 17 de diciembre. Según han confirmado fuentes judiciales, el Ministerio Público ha iniciado estas actuaciones con el objetivo de “estudiar distintas denuncias” vinculadas al operativo que dejó sin techo a alrededor de 170 personas en situación de vulnerabilidad
Lo digo porque no todo tiene responsables, y en un caso de miseria y necesidad como esta, no hay un responsable.
Si el colegio es público y no ha sido derrumbado, aún estando para caerse, la culpa naturalmente es de la generalitat o el ayuntamiento, el que sea responsable no lo sé la verdad.
Por ejemplo, yo de joven jugaba al airsoft en una fábrica abandonada. Era un complejo de digamos 10 naves a la que habían quitado de todo: ventanas, techo, maquinaria, etc.
Lo que no se le había quitado, lo habían vandalizado gente haciendo grafitis y botellón o nosotros jugando al… » ver todo el comentario
La demagogia no ayuda.
RAE; demagogia. F. 1. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. ‖ 2. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. www.rae.es/desen/demagogia
Habiendo quedado claro que el juzgado puso la condición de dar una alternativa habitacional a los desalojados, ahora te unirás a quienes quieren que Albiol sea juzgado como único responsable, no? O lo que te movía al proponerlo no era que se juzgue al responsable sino quitar responsabilidad a Albiol?
Lo primero que hay que tener en consideración es de donde ha llegado toda esta gente en situación ilegal a nuestro país y de quien es responsabilidad, ya que no creo que hayan entrado por el puerto o las playas de Badalona. No se puede hacer dejación de funciones desde la parte responsable y luego tirar el muerto a los ayuntamientos y que, además, los ciudadanos tengamos que sufrir las consecuencias.
Después, lo de trabajadores vamos a dejarlo en una carcajada sin más, solo hace falta ser de Badalona para saber los prejuicios, robos y porblemas de drogas que causaba el asentamiento ilegal.
Luego, ya me acuerdo de lo lamentable del personaje y asocio cosas...
En este caso, lo que hiciese no creo que se lo puedan imputar personalmente, pero las declaraciones, son solo suyas, y ya por eso merece un buen castigo