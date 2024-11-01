edición general
La Fiscalía abre diligencias contra Albiol por el desalojo de 400 personas vulnerables en Badalona

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para analizar varias denuncias relacionadas con el desalojo del antiguo instituto B9, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, llevado a cabo el pasado 17 de diciembre. Según han confirmado fuentes judiciales, el Ministerio Público ha iniciado estas actuaciones con el objetivo de “estudiar distintas denuncias” vinculadas al operativo que dejó sin techo a alrededor de 170 personas en situación de vulnerabilidad

Battlestar #3 Battlestar
Pregunto, desde el desconocimiento y dejando a un lado otros temas como las denuncias de los vecinos y demás, si el colegio que está abandonado y sin cedula de habitabilidad una buena noche se cayera y matara a 50 personas que están allí ¿de quién sería la responsabilidad?
6 K 59
#5 carraxe *
#3 No del ayuntamiento. Del ayuntamiento es la responsabilidad de ponerlos en la calle. Como también lo sería, en caso de hundirse el edificio, del ayuntamiento si los hubiese llevado allí, cosa que no hizo.
Lo digo porque no todo tiene responsables, y en un caso de miseria y necesidad como esta, no hay un responsable.
2 K 27
#7 Meinhard
#3 El tema no está en la ejecución, que hay que hacerla, si no en la solución posterior. No puedes dejar tirada a decenas de personas a la calle sin ningún soporte,con una oleada de frío y lluvia.
2 K 42
#10 eipoc *
#3 pregunto, ¿De quien sería responsabilidad si esas 50 personas murieran de frío? Porque ahí está el problema.
2 K 37
Andreham #11 Andreham
#3 Entiendo que de los dueños.

Si el colegio es público y no ha sido derrumbado, aún estando para caerse, la culpa naturalmente es de la generalitat o el ayuntamiento, el que sea responsable no lo sé la verdad.

Por ejemplo, yo de joven jugaba al airsoft en una fábrica abandonada. Era un complejo de digamos 10 naves a la que habían quitado de todo: ventanas, techo, maquinaria, etc.

Lo que no se le había quitado, lo habían vandalizado gente haciendo grafitis y botellón o nosotros jugando al…   » ver todo el comentario
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Tirar trabajadores de donde sea que hay que hacer hueco a los guiris pa que nos suban los precios, gentrifiquen, hagan imposible acceder a una vivienda...
0 K 19
Feindesland #2 Feindesland
#1 A ver, pregunta en el vecindario.
La demagogia no ayuda.
3 K 25
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#2 que demagogia? donde esta el halago? es critica. soy politico? trato de conseguir el poder? ?

RAE; demagogia. F. 1. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. ‖ 2. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. www.rae.es/desen/demagogia
0 K 19
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues que las abra contra el juzgado que fue quien ordenó el desalojo del centro y la fiscalía no se opuso
4 K 19
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#4 en el texto enviado a la Fiscalía, Asens remarca que la resolución judicial que ordenó el desalojo especificaba que el Ayuntamiento debía garantizar "una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo", algo que no se cumplió.

Habiendo quedado claro que el juzgado puso la condición de dar una alternativa habitacional a los desalojados, ahora te unirás a quienes quieren que Albiol sea juzgado como único responsable, no? O lo que te movía al proponerlo no era que se juzgue al responsable sino quitar responsabilidad a Albiol?
0 K 16
vicvic #8 vicvic *
Ánimo Albiol, estoy seguro de que nuestro alcalde sale indemne de estas diligencias.

Lo primero que hay que tener en consideración es de donde ha llegado toda esta gente en situación ilegal a nuestro país y de quien es responsabilidad, ya que no creo que hayan entrado por el puerto o las playas de Badalona. No se puede hacer dejación de funciones desde la parte responsable y luego tirar el muerto a los ayuntamientos y que, además, los ciudadanos tengamos que sufrir las consecuencias.

Después, lo de trabajadores vamos a dejarlo en una carcajada sin más, solo hace falta ser de Badalona para saber los prejuicios, robos y porblemas de drogas que causaba el asentamiento ilegal.
2 K 18
#13 astur365_628eed2f50e0f
#8 ???????????????????????? si tanto os preocupan los robos y el tráfico de drogas porqué no ponen de una vez una comisaría de la GUB en Sant Roc ? Porque por allí el GEIP no pisa
0 K 9
Wachoski #9 Wachoski *
Cada vez que leo sobre este Albiol, mi cerebro, de primeras, asocia a futbolista, y sufro un pequeño cortocircuito. (No se porque)

Luego, ya me acuerdo de lo lamentable del personaje y asocio cosas...

En este caso, lo que hiciese no creo que se lo puedan imputar personalmente, pero las declaraciones, son solo suyas, y ya por eso merece un buen castigo
0 K 7
#14 astur365_628eed2f50e0f
#9 fútbol no , baloncesto. Jugó en el juventud de Badalona
0 K 9

