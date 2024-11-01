La Fiscalía abre diligencias contra Albiol por el desalojo de 400 personas vulnerables en Badalona

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para analizar varias denuncias relacionadas con el desalojo del antiguo instituto B9, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, llevado a cabo el pasado 17 de diciembre. Según han confirmado fuentes judiciales, el Ministerio Público ha iniciado estas actuaciones con el objetivo de “estudiar distintas denuncias” vinculadas al operativo que dejó sin techo a alrededor de 170 personas en situación de vulnerabilidad