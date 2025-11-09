Fiscales y magistrados europeos muestran preocupación por juicio al fiscal general español

Fiscales y magistrados europeos transmitieron este domingo su «gran inquietud y preocupación con lo que está ocurriendo en España» con motivo del juicio «sin precedentes» contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y alertaron del riesgo de procesos «oportunistas».
El proceso está siendo una puta pantomima por algo que ya se había filtrado. Con una payasada como ésta, se queda más en entredicho que nunca la idea de que si te imputan es que huele a que algo has hecho.
Acompañada de una "modélica transición."