Fiscales y magistrados europeos muestran preocupación por juicio al fiscal general español

Fiscales y magistrados europeos transmitieron este domingo su «gran inquietud y preocupación con lo que está ocurriendo en España» con motivo del juicio «sin precedentes» contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y alertaron del riesgo de procesos «oportunistas».

Lo mal que tiene que oler todo esto, para que peguen el toque desde europa.....
La banda de "el que pueda hacer que haga" no comentará esto.

El proceso está siendo una puta pantomima por algo que ya se había filtrado. Con una payasada como ésta, se queda más en entredicho que nunca la idea de que si te imputan es que huele a que algo has hecho.
Hay que explicarles a los panolis de la judicatura europea lo que significa "atado y bien atado". Qué falta les hace una dictadura. :troll:
#3 Qué falta les hace una dictadura.

Acompañada de una "modélica transición."
Procesos penales oportunistas, ¿lo entiendes, Ayuso?
